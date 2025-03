Le prossime AirPods potrebbero avere una fotocamera, secondo un brevetto registrato da Apple

Non conosciamo al momento le possibili applicazioni di questo inedito sistema di lenti ottiche: a conti fatti, si potrebbe trattare di una fotocamera integrata con le funzionalità di intelligenza visiva di Apple Intelligence , l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia che farà il suo debutto in Italia nel mese di aprile. Il sistema di lenti ottiche protagonista del brevetto potrebbe inoltre fungere da sensore di prossimità, con la possibilità di riconoscere gli oggetti circostanti. Gli input ricevuti dal sistema di lenti ottiche potrebbero inoltre consentire di regolare le impostazioni del nuovo modello di AirPods o convogliare informazioni ad altri dispositivi associati. A questi si aggiungerebbero poi ulteriori sensori in grado di misurare in tempo reale parametri vitali come la frequenza cardiaca e la temperatura corporea .

Quando usciranno le nuove AirPods

Al momento non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per la nuova generazione di AirPods: in questo caso si potrebbe addirittura trattare della terza generazione di AirPods Pro, il cui ultimo aggiornamento risale a circa due anni fa.

AirPods (immagine puramente indicativa)

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.