Disponibile la beta 7 di iOS 26 per gli sviluppatori: scopriamo le novità principali

La beta 7 di iOS 26 è disponibile e include qualche piccola novità. È bene specificare che l'articolo è in aggiornamento, quindi tutti i nuovi cambiamenti verranno introdotti progressivamente. In ogni caso, vi ricordiamo che Apple ha reso disponibile anche la quarta beta pubblica, con altre novità in attesa del debutto ufficiale previsto a settembre. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.
Le novità
Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un articolo in fase di aggiornamento, quindi per ora le novità in merito sono poche. Si parte da una nuova versione della funzione legata al monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue. Quest'ultima, però, riguarda solo gli Stati Uniti, dato che in Italia continueremo ad utilizzare il sistema precedente. Non una grande perdita, però, dato che la nostra versione sembra essere migliore. Questa funzione è stata rivista sui modelli Apple Watch Series 8, 10 e Watch Ultra 2.
La seconda novità riguarda la funzione Adaptive Power per le notifiche, con un nuovo toggle. Questa modalità consente di evitare un eccessivo consumo di batteria che deriva dalla ricezione di notifiche numerose. Ovviamente si può attivare o disabilitare in base alle proprie preferenze.
Nella beta 7 troviamo anche un nuovo filtro chiamato Bozze, presente nell'app Messaggi. Se avete scritto un messaggio ma non è stato ancora inviato, potrete trovare il testo salvato in quella sezione.
La quarta beta pubblica
Come vi abbiamo già anticipato, nel frattempo è disponibile anche la quarta beta pubblica di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26. Tra le novità principali troviamo alcune funzioni legate ad Apple Intelligence, come Visual Intelligence per gli screenshot, nonché un aggiornamento legato al tracciamento degli ordini nell'app Wallet e altre novità per Telefono, Messaggi e FaceTime. Potete scoprire tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.