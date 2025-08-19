Disponibile la beta 7 di iOS 26 per gli sviluppatori: scopriamo le novità principali

La beta 7 di iOS 26 è disponibile e include qualche piccola novità. È bene specificare che l'articolo è in aggiornamento, quindi tutti i nuovi cambiamenti verranno introdotti progressivamente. In ogni caso, vi ricordiamo che Apple ha reso disponibile anche la quarta beta pubblica, con altre novità in attesa del debutto ufficiale previsto a settembre. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.

Le novità Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un articolo in fase di aggiornamento, quindi per ora le novità in merito sono poche. Si parte da una nuova versione della funzione legata al monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue. Quest'ultima, però, riguarda solo gli Stati Uniti, dato che in Italia continueremo ad utilizzare il sistema precedente. Non una grande perdita, però, dato che la nostra versione sembra essere migliore. Questa funzione è stata rivista sui modelli Apple Watch Series 8, 10 e Watch Ultra 2. Apple Watch Series 11 e Ultra 3: secondo un rumor ci saranno tre grandi novità per salute, design e autonomia La seconda novità riguarda la funzione Adaptive Power per le notifiche, con un nuovo toggle. Questa modalità consente di evitare un eccessivo consumo di batteria che deriva dalla ricezione di notifiche numerose. Ovviamente si può attivare o disabilitare in base alle proprie preferenze. Apple può regolare le prestazioni adottando piccoli accorgimenti, come ridurre leggermente la luminosità Nella beta 7 troviamo anche un nuovo filtro chiamato Bozze, presente nell'app Messaggi. Se avete scritto un messaggio ma non è stato ancora inviato, potrete trovare il testo salvato in quella sezione.