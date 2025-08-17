Apple Watch Series 11 e Ultra 3: secondo un rumor ci saranno tre grandi novità per salute, design e autonomia

Un nuovo report di DigiTimes Asia ha acceso i riflettori sulla prossima generazione di Apple Watch, attesa per l'autunno 2025, rivelando tre grandi novità che potrebbero cambiare radicalmente l'esperienza d'uso degli smartwatch dell'azienda di Cupertino.
Nonostante le vendite della prima metà del 2025 abbiano già superato le aspettative del 10%, l'attenzione si concentra ora su ciò che Apple avrebbe in serbo per i modelli Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3. Si tratta di tre innovazioni che interesseranno, principalmente, il monitoraggio della salute, il design e l'autonomia dei dispositivi.
Pressione sanguigna e design
La prima novità riguarda il rilevamento della pressione sanguigna, una funzione molto attesa che, almeno inizialmente, non fornirà una misurazione completa, ma si limiterà a segnalare tendenze e potenziali anomalie. Questo approccio, simile a quello adottato per la misurazione della temperatura corporea, permetterà comunque di avvisare gli utenti in caso di valori sospetti. Per supportare queste nuove capacità, il numero di sensori integrati dovrebbe raddoppiare.
La seconda grande novità è attesa sul piano estetico: secondo DigiTimes, la prossima lineup di Apple Watch presenterà un nuovo design, anche se al momento non è chiaro se interesserà tutti i modelli o solo alcuni. Nonostante i dettagli siano scarsi, un cambiamento di questo tipo segnerebbe il primo vero restyling da diversi anni a questa parte.
Focus anche sull'autonomia
Il terzo punto di forza della nuova generazione sarà invece legato all'autonomia e all'efficienza energetica. Nonostante i futuri chip siano attesi su un'architettura simile a quella attuale, Apple punterà a ottimizzare il consumo energetico, così da garantire una durata della batteria superiore.
L'aumento del numero di sensori contribuirà inoltre a ridurre la dipendenza dagli algoritmi di interpretazione, con benefici attesi sia in termini di precisione che di stabilità complessiva delle performance. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità e notizie in merito, sempre con un occhio all'ufficialità delle informazioni che arrivano.