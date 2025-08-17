Apple Watch Series 11 e Ultra 3: secondo un rumor ci saranno tre grandi novità per salute, design e autonomia

Stando alle ultime indiscrezioni, i nuovi modelli di Apple Watch presenteranno tre grandi novità per quanto concerne il design, il monitoraggio della salute e l'autonomia.

Un nuovo report di DigiTimes Asia ha acceso i riflettori sulla prossima generazione di Apple Watch, attesa per l'autunno 2025, rivelando tre grandi novità che potrebbero cambiare radicalmente l'esperienza d'uso degli smartwatch dell'azienda di Cupertino. Nonostante le vendite della prima metà del 2025 abbiano già superato le aspettative del 10%, l'attenzione si concentra ora su ciò che Apple avrebbe in serbo per i modelli Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3. Si tratta di tre innovazioni che interesseranno, principalmente, il monitoraggio della salute, il design e l'autonomia dei dispositivi.

Pressione sanguigna e design La prima novità riguarda il rilevamento della pressione sanguigna, una funzione molto attesa che, almeno inizialmente, non fornirà una misurazione completa, ma si limiterà a segnalare tendenze e potenziali anomalie. Questo approccio, simile a quello adottato per la misurazione della temperatura corporea, permetterà comunque di avvisare gli utenti in caso di valori sospetti. Per supportare queste nuove capacità, il numero di sensori integrati dovrebbe raddoppiare. Japan Display chiuderà la produzione OLED in Giappone, stop ai pannelli per Apple Watch La seconda grande novità è attesa sul piano estetico: secondo DigiTimes, la prossima lineup di Apple Watch presenterà un nuovo design, anche se al momento non è chiaro se interesserà tutti i modelli o solo alcuni. Nonostante i dettagli siano scarsi, un cambiamento di questo tipo segnerebbe il primo vero restyling da diversi anni a questa parte.