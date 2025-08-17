0

Ecco tutti i giochi confermati finora per il Future Games Show della Gamescom 2025

L'organizzazione del Future Games Show della Gamescom 2025 ha ricordato tutti i giochi confermati finora per l'evento, compresi alcuni nomi molto grossi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/08/2025
Resident Evil Requiem sarà al Future Games Show della Gamescom 2025

Se parliamo di eventi di presentazione, la Gamescom 2025 non offrirà soltanto l'Opening Night Live, ma anche una nuova edizione del Future Games Show, che si annuncia come quantomai ricca. L'organizzazione ha approfittato dell'approssimarsi dell'evento, che si svolgerà alle ore 20:00 di mercoledì 20 agosto, e che noi di multiplayer.it seguiremo e commenteremo in diretta su Twitch, per ricordare con un post su X quali dei giochi che saranno presenti sono stati annunciati finora, con alcuni nomi davvero grossi.

Tutti i giochi

Vediamo l'elenco completo, tratto dal post ufficiale dell'evento.

Si tratta di una selezione davvero molto ricca, cui si aggiungeranno molti altri giochi, non ancora annunciati. Con il passare delle edizioni, il Future Games Show sta assumendo un ruolo sempre più importante nell'ambito degli eventi estivi, per come va in qualche modo ad affiancarsi agli showcase ufficiali e a quelli gestiti da Geoff Keighley, come appunto l'Opening Night Live, offrendo materiale sempre più interessante.

