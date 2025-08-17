Ecco tutti i giochi confermati finora per il Future Games Show della Gamescom 2025

Se parliamo di eventi di presentazione, la Gamescom 2025 non offrirà soltanto l'Opening Night Live, ma anche una nuova edizione del Future Games Show, che si annuncia come quantomai ricca. L'organizzazione ha approfittato dell'approssimarsi dell'evento, che si svolgerà alle ore 20:00 di mercoledì 20 agosto, e che noi di multiplayer.it seguiremo e commenteremo in diretta su Twitch, per ricordare con un post su X quali dei giochi che saranno presenti sono stati annunciati finora, con alcuni nomi davvero grossi.