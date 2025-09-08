Planet of Lana 2: Children of the Leaf si muove sulla via della continuità

Alla Gamescom , abbiamo messo le mani su una demo composta da quattro livelli di Planet of Lana II: Children of the Leaf , sequel che senza alcuna pretesa di distinguersi particolarmente dal predecessore, ha saputo regalarci un'oretta scarsa di divertimento, pur non sorprendendoci o estasiandoci più del dovuto.

Il capolavoro di Playdead, sospinto da una critica entusiasta e da vendita esorbitanti, fece scuola e, oltre ad aver generato una sequela impressionante di trasposizioni, ispirò una lunga lista di giochi di cui, per l'appunto, anche l'originale Planet of Lana fa parte.

La continuità con il passato è ravvisabile anche sul piano ludico. Ancora una volta dovrete muovere Lana tra piattaforme e trappole, utilizzando all'occorrenza le doti di Mui per risolvere enigmi, spianarvi la strada, distrarre o mettere fuori gioco le guardie che pattugliano ogni area.

Tornano anche in questa nuova avventura Lana e Mui. Esattamente come nel 2023, al giocatore spetta il diretto controllo della ragazza, avendo però l'imprescindibile possibilità di impartire ordini al suo buffo compagno.

Come anticipato, Planet of Lana II: Children of the Leaf è un platform bidimensionale che tiene alto l'interesse del videogiocatore proponendogli una generosa sequela di enigmi da superare sviluppando una certa dimestichezza con il pad e imparando a sfruttare a proprio vantaggio la conformazione dello scenario e abilità della coppia di protagonisti già conosciuti nel prequel.

Tanti enigmi, e game over, nei quattro livelli

Il primo dei livelli proposti nella demo della Gamescom, ci ha immersi in uno scenario innevato, tra vette altissime e distese ghiacciate. Come detto, il level design rispetta il canovaccio imposto dal predecessore. Lana si aggrappa alle sporgenze, salta con agilità da una piattaforma e l'altra, può nascondersi nei cumuli di neve per passare inosservata agli occhi bionici delle sentinelle a forma d'insetto che pattugliano la zona.



Il primo livello della demo, metteva subito in chiaro che il pianeta della protagonista è nuovamente in pericolo

Il game over, con la conseguente rinascita immediata, è più di un'eventualità. Spesso e volentieri non si possono prevedere le trappole in cui cadrete e, in certi casi, solo sperimentando, sbagliando, venendo braccati dagli avversari si può comprendere la strategia utile per eludere ogni ostacolo e avvicinarsi di un passo alla fine del livello.

Mui, come sempre, è parte integrante del processo. Indicandogli un punto dello scenario lo raggiungerà con cieca ubbidienza e se c'è da attivare un interruttore potete stare certi che completerà perfettamente il compito affidatogli. Ma c'è dell'altro: con un comando specifico, il buffo animaletto può sprigionare una scarica elettrica. Questa abilità si è rivelata fondamentale sia per disattivare temporaneamente le telecamere di sicurezza, sia per mettere fuori gioco le sentinelle meccanizzate.



Lana impegnata in una delle sue immersioni nel secondo livello che abbiamo provato alla Gamescom

Guai però a dare per scontato Mui. Il game over non è solo legato alla sopravvivenza di Lana, a cui basterà una caduta rovinosa o un singolo attacco nemico per passare a miglior vita. Anche il vostro fidato compagno dovrà essere richiamato al vostro fianco sano e salvo, un'ulteriore complicazione che aumenta la complessità di certi enigmi.

Il secondo livello di prova ha introdotto e mostrato altre due caratteristiche di Planet of Lana II: Children of the Leaf. In primis, Lana potrà immergersi negli specchi d'acqua. Oltre ai predatori naturali di questo habitat, dovrà fare attenzione alla riserva d'aria, preoccupandosi di risalire in superficie per non annegare. Mui, dal canto suo, non può entrare in acqua e sarà fondamentale trovargli un involucro con cui trasportarlo negli abissi.



Il terzo livello era ambientato in una fitta foresta, ricca di fiori e animali più o meno docili

Il fidato compagno, tuttavia, ha saputo trovare anche in questo livello il modo per rendersi utile. Possedendo letteralmente un pesce di piccole dimensioni, controllato direttamente dal giocatore, è stato possibile aprire un varco subacqueo altrimenti inaccessibile. Quest'abilità di Mui, a quanto pare, sarà una costante di tutta l'avventura. Nel terzo livello della demo, per esempio, vestendo momentaneamente i panni di una sorta di gigantesco bombo, abbiamo raccolto dell'acqua con cui far sbocciare dei boccioli così da creare delle piattaforme utili per proseguire sul sentiero.

A dirla tutta, in questi tre primi livelli, l'effetto sorpresa, nonostante le novità, è stato piuttosto contenuto. Gli enigmi sono sì stuzzicanti, ma tutti dal respiro piuttosto contenuto ed è stato difficile imbattersi in qualcosa che non avessimo già visto in altri giochi simili.



Tra meccanismi da attivare e cubi da spostare, il quarto livello è stato sicuramente il più stimolante

Molto meglio il quarto livello, da questo punto di vista. Catturati, costretti alla prigionia e separati da muri e cunicoli da Mui, abbiamo dovuto guidare l'inseparabile animaletto affinché ci spianasse la strada riattivando l'energia dove necessario e spostando tutta una serie di cubi che ostruivano il passaggio. In quest'occasione, finalmente, abbiamo potuto confrontarci con un design dei livelli sicuramente più complesso e con enigmi che richiedevano un'elaborazione del pensiero più ad ampio raggio.

Se il comparto grafico ricalca quanto già visto nel prequel, del resto il gioco è previsto anche sulle console di vecchia generazione, sul profilo artistico anche Planet of Lana II: Children of the Leaf è in grado di dipingere paesaggi suggestivi con fondali estremamente dettagliati, animazioni curatissime e ambientazioni ricchissime di dettagli in movimento e non.