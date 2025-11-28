Planet of Lana 2 svela alcuni dettagli su storia e ambientazione del nuovo capitolo

La nuova storia si svolge sempre sul pianeta Novo, lo stesso del predecessore, e vede protagonista ancora una volta Lana e il piccolo compagno Mui , la bizzarra e tenera creatura che accompagna la protagonista e la supporto nei vari enigmi e attraverso le diverse prove del gioco.

Le nuove fazioni del pianeta Novo

L'avvento della tecnologia aliena sul pianeta Novo ha portato alla ribalta la nuova società di Dijinghala, che ha deciso di utilizzare questa tecnologia per sfruttare in maniera indiscriminata tutte le risorse del pianeta, creando una crisi ambientale di grandi proporzioni.

In tutto questo caos, la nipote di Lana viene rapita in un'operazione della fazione opprimente, cosa che spinge la protagonista e Mui a intraprendere una nuova operazione di salvataggio, attraverso un lungo viaggio.

La civiltà su Novo appare ora più strutturata, e Planet of Lana 2 ci porta a scoprire diverse fazioni che la compongono, ognuna dotata di proprie abitudini e caratteristiche: Tailo Village, incentrato sull'agricoltura, che ha adottato un approccio armonico con la nuova tecnologia, Wemari Village, nascosto nelle profondità della foresta Wemari, che rifiuta il contatto con l'esterno e vede la tecnologia in maniera molto sospetta e infine i Dijinghala, la nuova fazione emergente che sta cercando di espandersi su tutto il pianeta e sfrutta indiscriminatamente la tecnologia aliena.

Questa varietà si riflette anche nella costruzione dei livelli, che ora presentano un'ampia gamma di ambientazioni e scenari diversi, caratterizzati da diversi biomi ed elementi particolari da scoprire, rendendo ancora più interessante l'esplorazione.

Planet of Lana 2 dovrebbe durare circa 6-8 ore, rimanendo dunque in linea con il primo capitolo, offrendo alcune nuove meccaniche di gameplay che si sommano a quelle viste nel primo capitolo.

Lo scorso ottobre abbiamo visto un video con il gameplay di Planet of Lana 2, mentre il primo capitolo è in arrivo anche su sistemi mobile.