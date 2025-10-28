2

Il gameplay di Planet of Lana 2 è stato mostrato in un nuovo video

Durante l'evento ID@Xbox gli sviluppatori di Planet of Lana 2: Children of the Leaf hanno presentato il gameplay del gioco con un nuovo video.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/10/2025
Una scena di Planet of Lana 2

Gli sviluppatori di Wishfully hanno mostrato un video di gameplay di Planet of Lana 2: Children of the Leaf nel corso dell'ID@Xbox, andando a illustrare in particolare alcune delle nuove meccaniche che troveremo nell'avventura in arrivo il prossimo anno.

Accompagnati anche stavolta dalla suggestiva colonna sonora firmata da Takeshi Furukawa, in questo secondo capitolo della serie dovremo confrontarci con svariati enigmi mentre Lana e il suo compagno Mui sono impegnati nell'esplorazione del misterioso pianeta Novo.

Naturalmente non potevano mancare le insidie, e così dalle viscere di questo mondo emerge all'improvviso un antico mistero che metterà alla prova i due protagonisti di Planet of Lana 2: Children of the Leaf, conducendoli in un viaggio mai così impegnativo.

Planet of Lana 2: Children of the Leaf si muove sulla via della continuità Planet of Lana 2: Children of the Leaf si muove sulla via della continuità

Come si può vedere nel video, gli sviluppatori hanno cercato di rendere il gameplay cooperativo ancora più fluido, aumentandone il grado di precisione e portando sullo schermo una grande varietà di situazioni con cui scendere a patti.

Un'avventura dinamica come i grandi classici

Presentato lo scorso giugno, Planet of Lana 2: Children of the Leaf sarà disponibile al lancio anche nel catalogo di Xbox Game Pass, scaricabile dunque senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio Microsoft: una grande occasione per provare questa affascinante avventura dinamica.

Fra puzzle ambientali a base fisica, meccanismi ingegnosi, creature ipnotiche e robot ibridi da impiegare per superare le sfide presenti nei vari livelli, il nuovo capitolo punta sulla continuità ma non nasconde il desiderio di evolversi.

Segnalazione Errore
