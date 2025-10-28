Il gameplay di Planet of Lana 2 è stato mostrato in un nuovo video

Gli sviluppatori di Wishfully hanno mostrato un video di gameplay di Planet of Lana 2: Children of the Leaf nel corso dell'ID@Xbox, andando a illustrare in particolare alcune delle nuove meccaniche che troveremo nell'avventura in arrivo il prossimo anno.
Accompagnati anche stavolta dalla suggestiva colonna sonora firmata da Takeshi Furukawa, in questo secondo capitolo della serie dovremo confrontarci con svariati enigmi mentre Lana e il suo compagno Mui sono impegnati nell'esplorazione del misterioso pianeta Novo.
Naturalmente non potevano mancare le insidie, e così dalle viscere di questo mondo emerge all'improvviso un antico mistero che metterà alla prova i due protagonisti di Planet of Lana 2: Children of the Leaf, conducendoli in un viaggio mai così impegnativo.
Come si può vedere nel video, gli sviluppatori hanno cercato di rendere il gameplay cooperativo ancora più fluido, aumentandone il grado di precisione e portando sullo schermo una grande varietà di situazioni con cui scendere a patti.