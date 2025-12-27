Electronic Arts metterà offline tre giochi a gennaio 2026

I tre giochi di EA che saranno messi offline a gennaio

Si inizia il 12 gennaio 2026 con la chiusura di Anthem, già ampiamente anticipata. Il gioco di ruolo d'azione multigiocatore del 2019 è stato sviluppato da BioWare ed è stato uno dei suoi grandi fallimenti. Già nel 2021 lo sviluppo venne abbandonato e il gioco è stato tolto dai negozi il 15 agosto 2025.

Il secondo titolo a lasciarci è The Sims Mobile, che non sarà più attivo dal 24 gennaio 2026: l'opera è stata pubblicata un anno prima di Anthem ed è un adattamento mobile di The Sims 4. Non è più accessibile nei negozi a partire dal 21 ottobre 2025.

L'ultimo videogioco che sarà messo definitivamente offline di Electronic Arts è NBA Live 19: la data è il 30 gennaio 2026. Si tratta dell'ultimo capitolo della serie di basket di EA. I fan sperano che l'editore riporti in auge la serie e competa ancora una volta con NBA 2K. NBA Live 19 era stato tolto dai negozi a ottobre 2025.

Ricordiamo infine che gli azionisti di Electronic Arts hanno approvato la vendita della compagnia per 55 miliardi di dollari.