Electronic Arts viene ingiustamente criticata, dice Josef Fares, non è peggio di Nintendo o Sony

Parlando con The Game Business, Fares ha affermato che "ci sono un sacco di persone fantastiche presso Electronic Arts " che "rispettano" il lavoro di Hazelight e "la lasciano in pace". Poi, con il suo solito stile sopra le righe, ha dichiarato "che non è un singolo editore al mondo che non ha fatto cazzate, di tanto in tanto".

Electronic Arts da molto tempo non è una compagnia particolarmente popolare tra i giocatori più informati, ma il fondatore di Hazelight Studios - Josef Fares , i cui giochi sono pubblicati da EA - ritiene che la cattiva opinione del pubblico sia infondata.

Cosa ha detto Fares su Electronic Arts

EA ha ottenuto il titolo di "Peggior compagnia in America" dal sito Consumerist nel 2012 e 2013, ma secondo Fares l'editore "viene insultato più di quanto si merita". La lista di critiche alla compagnia è talmente ampia che ha una propria pagina Wikipedia dedicata.

Josef Fares

Fan di BioWare o di serie come Titanfall e Battlefield hanno criticato il modo in cui Electronic Arts li ha gestite e negli anni licenziamenti e cancellazioni di giochi non hanno aiutato la compagnia a crearsi una buona immagine. La verità però è che tantissime compagnie di alto livello nel mondo videoludico hanno fatto e fanno le stesse cose.

"Cioè, dai, Nintendo, Microsoft, Sony, tutti hanno fatto qualcosa di sbagliato, ma per qualche ragione EA è diventata la cattiva", spiega Fares, che sottolinea come tra Hazelight ed EA ci sia una "grande relazione", che si è anche rivelata economicamente vantaggiosa visto che It Takes Two continua a vendere e Split Fiction ha superato le aspettative di EA al lancio lo scorso anno.

Segnaliamo infine che dopo il successo di Clair Obscur, l'autore di Split Fiction non vuole che tutti facciano solo AA: vuole i AAA.