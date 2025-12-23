Gli azionisti di Electronic Arts approvano la vendita della compagnia per 55 miliardi di dollari

Nonostante la questione abbia incontrato un po' di resistenza, per il momento l'operazione procede e ha ricevuto nelle ore scorse l'ok da parte degli azionisti, in attesa però che attraversi anche l'iter di revisione da parte degli enti competenti.

Come abbiamo visto, Electronic Arts dovrebbe tornare ad essere una compagnia privata e uscire dal mercato azionario attraverso un'acquisizione da parte di un consorzio di investitori, tra i quali emerge soprattutto il Fondo di Finanziamento Pubblico dell'Arabia Saudita , che con questa operazione controllerebbe la maggioranza della compagnia con il 93,4% delle azioni.

Il processo di acquisizione di Electronic Arts ha fatto un altro passo avanti nelle ore scorse, con l' approvazione ufficiale da parte degli azionisti dell'operazione di vendita da 55 miliardi di dollari , ma la strada potrebbe essere ancora lunga.

C'è ancora diversa strada da fare

Un'acquisizione di questo calibro, che ammonta a 55 miliardi di dollari e colpisce una delle maggiori compagnie nel mercato videoludico, dev'essere infatti valutata attentamente dagli organi di controllo e antitrust, dunque ci vorrà probabilmente ancora un po' prima che l'operazione possa concludersi.



A riportare il nuovo traguardo raggiunto è stato il giornalista Stephen Totilo, il quale ha riferito che l'acquisizione è stata ufficialmente approvata dagli azionisti di EA, ma appunto dovrà ricevere l'approvazione anche dagli enti regolatori del governo.

Secondo quanto riferito, nonostante l'acquisizione EA dovrebbe mantenere il controllo creativo delle proprie produzioni, ma considerando anche i debiti accumulati viene da pensare che i nuovi proprietari (ovvero per la stragrande maggioranza il PIF dell'Arabia Saudita) possano procedere a una revisione generale dei costi e dei ricavi, con la nuova amministrazione.

Proprio nelle ore scorse è giunta la terribile notizia della morte di Vince Zampella in un incidente stradale, figura di spicco dello sviluppo in EA e responsabile anche del grande successo di Battlefield 6, che ha rilanciato la serie.