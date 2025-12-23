Call of Duty sarebbe finalmente in arrivo su Nintendo Switch nel 2026, per un giornalista

Non viene specificato di quale capitolo si tratti ma è molto probabile che possa essere Call of Duty: Black Ops 7 , considerando la tempistica, a meno che gli sviluppatori non abbiano scelto un titolo precedente per iniziare il percorso.

L'informazione è arrivata su X, rispondendo a un messaggio del giornalista Tae Kim che chiedeva in maniera critica dove fosse la versione Nintendo Switch di Call of Duty che Microsoft aveva promesso all'epoca dell'acquisizione di Activision Blizzard .

Jez Corden, giornalista di Windows Central , ha recentemente riferito che Call of Duty dovrebbe essere ormai in arrivo su Nintendo Switch nel 2026 , con un port della serie sulla console Nintendo che dovrebbe essere pronto nel giro di pochi mesi, a questo punto.

Black Ops 7 su Switch 2?

Corden non specifica in effetti l'identità del Call of Duty in arrivo su Nintendo Switch, ma se davvero si tratta di un port quasi pronto e in arrivo sul mercato questo dovrebbe essere Call of Duty: Black Ops 7, cosa che si potrebbe evincere anche dalle risposte successive dal giornalista.



"La prima versione per Switch di Call of Duty è quasi completa e verrà lanciata in pochi mesi", ha riferito Corden, riferendo dunque che l'avvio dei port sulla console Nintendo dovrebbe avvenire nel corso del 2026.

Non viene specificato quale sia la console in questione ma è probabile che si tratti di Nintendo Switch 2, la cui superiore potenza hardware dovrebbe rendere più semplice il processo di conversione in versione forse nativa (e non via cloud, come visto per altri titoli tecnicamente imponenti su Switch 1).

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo, considerando che alcune novità potrebbero arrivare già dal Developer Direct di Xbox previsto a gennaio, sebbene sia possibile che la questione venga trattata in separata sede.