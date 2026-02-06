La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7 ha una prova gratuita

Il free trial include infatti le oltre venticinque mappe multiplayer pubblicate finora per il comparto online competitivo del gioco, con le novità rappresentate da Sake, Nexus, Torment e Slums, nonché tutte le modalità multiplayer e Zombie .

Altro che mezze stagioni

Come già riportato, le novità della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7 sono parecchie e concorrono a disegnare un aggiornamento anche stavolta estremamente corposo, caratterizzato da numeri straordinari a tutto vantaggio della varietà delle situazioni disponibili per i giocatori dello sparatutto prodotto da Activision.

Oltre ai passi in avanti compiuti a livello narrativo, con l'arrivo di Victoria Atwood e le conseguenze di tutto questo ben visibili nella modalità Endgame, che aumenta ulteriormente il grado di sfida trasformando alcune zone in veri e propri incubi a cui è difficile sopravvivere, la Stagione 2 fa tantissimo sul piano del multiplayer fra stipulazioni, mappe e miglioramenti.