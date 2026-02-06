La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7 ha una prova gratuita

Activision ha messo a disposizione una prova gratuita della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7, che fino al 9 febbraio vi consentirà di accedere alla maggior parte dei contenuti dell'aggiornamento, che anche stavolta introduce davvero un sacco di novità.
Il free trial include infatti le oltre venticinque mappe multiplayer pubblicate finora per il comparto online competitivo del gioco, con le novità rappresentate da Sake, Nexus, Torment e Slums, nonché tutte le modalità multiplayer e Zombie.
Si tratta insomma di un'anteprima decisamente completa, che consente di sperimentare l'esperienza di Call of Duty: Black Ops 7 e in particolare i contenuti della Stagione 2 quasi senza alcuna limitazione, decidendo poi se acquistare il Season Pass o meno.
Peraltro alle mappe già citate se ne aggiungeranno di nuove a metà stagione, con l'arrivo di Torque, Mission: Peak, Grind e Firing Range.
Altro che mezze stagioni
Come già riportato, le novità della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7 sono parecchie e concorrono a disegnare un aggiornamento anche stavolta estremamente corposo, caratterizzato da numeri straordinari a tutto vantaggio della varietà delle situazioni disponibili per i giocatori dello sparatutto prodotto da Activision.
Oltre ai passi in avanti compiuti a livello narrativo, con l'arrivo di Victoria Atwood e le conseguenze di tutto questo ben visibili nella modalità Endgame, che aumenta ulteriormente il grado di sfida trasformando alcune zone in veri e propri incubi a cui è difficile sopravvivere, la Stagione 2 fa tantissimo sul piano del multiplayer fra stipulazioni, mappe e miglioramenti.