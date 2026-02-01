Le novità della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7 e il trailer di lancio

Activision e Treyarch hanno annunciato le novità della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7, che avrà inizio il prossimo 5 febbraio e che è stata presentata anche con lo spettacolare trailer di lancio che trovate qui sotto.
Sul piano narrativo, la Stagione 2 introduce il personaggio di Victoria Atwood, come già riportato: una brillante neuroscienziata che coordina il ramo tecnologico della Gilda e guida alcuni dei programmi di ricerca più segreti della corporazione su mandato di Alden Dorne.
Dopo la cattura di David Mason, la Atwood sperimenta su di lui Project Synapse, una nuova tecnologia che punta a controllare il C-Link, il dispositivo che ha reso Mason e la sua squadra fondamentalmente immune agli agenti chimici della Gilda, con la possibilità di far provare alla vittima un'ampia gamma di emozioni e non soltanto la paura.
Le novità legate alla modalità Endgame riflettono questi sviluppi, con una serie di nuovi attacchi a sorpresa che puntano a trasformare intere aree di Avalon in luoghi da incubo, con difficoltà aumentata e la presenza di un potente boss da sconfiggere per ottenere ricompense di alto livello.
Debutta l'Eagle Eye, che migliora precisione, danni critici ed efficienza delle armi, mentre a metà stagione arriveranno due ulteriori abilità: Sentinel Protocol e Blood Burner, che aumentano le opzioni di supporto a disposizione degli operatori.
Multiplayer e Zombie
Le ottime vendite di Call of Duty: Black Ops 7 a dicembre negli USA hanno probabilmente rilanciato l'entusiasmo fra i componenti del team di sviluppo, che con la Stagione 2 vogliono consegnare ai giocatori un pacchetto di novità davvero consistente e supportare in maniera efficace l'esperienza da qui ai prossimi mesi.
Per quanto riguarda il comparto multiplayer, al lancio della seconda stagione assisteremo all'arrivo delle nuove mappe Torment, Sake, Nexus e la versione rimasterizzata di Slums, mentre nel corso della stagione si aggiungeranno Torque, Cliff Town (reinterpretazione di Yemen), Mission: Peak e i graditi ritorni di Grind e Firing Range.
Aumenteranno anche le modalità, con il ritorno di classici come Safeguard e Overdrive, affiancati da modalità a tempo limitato come Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit e Third Wheel Gunfight. A metà stagione faranno inoltre il loro debutto Gauntlet e Infected.
Torneranno inoltre le partite classificate, mentre la modalità Zombie riceverà la nuova mappa Survival Mars, con il suo antico tempio sepolto sotto le sabbie del pianeta rosso, e le modalità Cursed Survival e Starting Room, con le loro regole restrittive.