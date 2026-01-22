Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto a dicembre negli USA

Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto a dicembre negli Stati Uniti, conquistando la prima posizione della classifica e riconfermando quella che si pone ormai come una tradizione che va avanti da sette anni per la serie Activision.

Al secondo e al terzo posto troviamo rispettivamente NBA 2K26 e Battlefield 6, che si sono scambiati rispetto ai dati di novembre, mentre la top five viene completata da Madden NFL 26 e da EA Sports FC 26, che mantengono la posizione.

Call of Duty: Black Ops 7 NBA 2K26 Battlefield 6 Madden NFL 26 EA Sports FC 26 Leggende Pokémon: Z-A Metroid Prime 4: Beyond Minecraft Donkey Kong Bananza Ghost of Yotei

Completano la classifica Leggende Pokémon: Z-A, sesto, seguito dalla new entry Metroid Prime 4: Beyond e poi da Minecraft, Donkey Kong Bananza (che risale dalla quattordicesima posizione) e Ghost of Yotei.