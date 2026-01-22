Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto a dicembre negli USA

Call of Duty: Black Ops 7 è stato il gioco più venduto a dicembre negli Stati Uniti, conquistando la prima posizione della classifica e riconfermando quella che si pone ormai come una tradizione che va avanti da sette anni per la serie Activision.
Al secondo e al terzo posto troviamo rispettivamente NBA 2K26 e Battlefield 6, che si sono scambiati rispetto ai dati di novembre, mentre la top five viene completata da Madden NFL 26 e da EA Sports FC 26, che mantengono la posizione.
- Call of Duty: Black Ops 7
- NBA 2K26
- Battlefield 6
- Madden NFL 26
- EA Sports FC 26
- Leggende Pokémon: Z-A
- Metroid Prime 4: Beyond
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yotei
Completano la classifica Leggende Pokémon: Z-A, sesto, seguito dalla new entry Metroid Prime 4: Beyond e poi da Minecraft, Donkey Kong Bananza (che risale dalla quattordicesima posizione) e Ghost of Yotei.
Grande successo per Nintendo Switch 2
Come riportato nelle scorse ore, Nintendo Switch 2 ha trainato il mercato USA a dicembre e per tutto il 2025, imponendosi come la console più venduta dell'anno che si è appena concluso, sia in termini di unità che di fatturato.
Non è tutto: la console ibrida giapponese è anche stata la piattaforma venduta più velocemente nella storia, o quantomeno da quando esistono le rilevazioni: un risultato notevolissimo per un sistema destinato a fare sicuramente grandi cose.