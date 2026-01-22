Nintendo Switch 2 ha trainato il mercato USA a dicembre e per tutto il 2025

Il mercato videoludico USA ha chiuso il 2025 facendo segnare dei risultati complessivamente positivi, stando ai dati raccolti ed elaborati da Circana. La spesa complessiva dei consumatori in videogiochi negli Stati Uniti ha raggiunto i 60,7 miliardi di dollari, segnando una crescita dell'1,4% rispetto all'anno precedente. A sostenere l'incremento sono stati soprattutto l'aumento della spesa per i servizi in abbonamento, l'hardware, in particolare Nintendo Switch 2, e i contenuti mobile, che hanno compensato le difficoltà di altri segmenti.

Numeri in crescita

Parlando del solo mese di dicembre 2025, la spesa totale per hardware, contenuti e accessori ha registrato una crescita del 3% su base annua, arrivando a 7,8 miliardi di dollari. Anche in questo caso, i principali motori della crescita sono stati l'hardware, gli abbonamenti e i contenuti PC, mentre il mercato ha beneficiato di prezzi medi più elevati e di una forte spinta nella fascia premium.

Sul fronte hardware, dicembre ha fatto segnare un aumento della spesa del 6% rispetto allo stesso mese del 2024, per un totale di 1,2 miliardi di dollari. Tuttavia, il risultato ha luci e ombre: le vendite in unità sono diminuite dell'8%, mentre il prezzo medio di vendita è salito del 18%. Quindi, sono state vendute meno console, ma più costose. Parlando dell'intero anno, la spesa per l'hardware ha fatto registrare una crescita del 9%, raggiungendo i 5,4 miliardi di dollari.

Nintendo Switch 2 ha fatto meglio di tutti nel settore hardware, trainando il mercato USA sia in termini di unità vendute, sia di fatturato nel mese di dicembre e nell'intero 2025. Le sue prestazioni hanno contribuito a compensare il calo anno su anno registrato da altre piattaforme. Al secondo posto si è posizionata PlayStation 5, i cui risultati sono stati stabili.

A sette mesi dal lancio, la Nintendo Switch 2 ha raggiunto una base installata di 4,4 milioni di unità negli Stati Uniti, un risultato che è quasi il doppio rispetto a quello ottenuto dalla prima Nintendo Switch nello stesso arco temporale. Secondo Circana, Nintendo Switch 2 è attualmente la console domestica che ha fatto segnare le vendite più veloci di sempre, con un ritmo superiore del 35% rispetto a quello di PlayStation 4.

Circana ha comunque precisato che il primato riguarda le console da salotto: considerando tutte le piattaforme hardware, il record assoluto dopo resta al Game Boy Advance. Se vi interessano, sono stati svelati anche i giochi più venduti dell'anno.