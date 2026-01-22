6

Battlefield 6 è stato il gioco più venduto in USA nel 2025, Call of Duty: Black Ops 7 distaccato

Stando agli ultimi dati pubblicati dalla compagnia di analisi del mercato dei videogiochi Circana, Battlefield 6 è stato il gioco più venduto del 2025.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/01/2026
Uno degli operatori di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

L'analista di Circana Mat Piscatella ha pubblicato i dati relativi a dicembre 2025 del mercato dei videogiochi USA, aggiungendo quelli dell'intero anno appena trascorso. Incredibilmente, il gioco più venduto nel 2025 non è un Call of Duty, ma Battlefield 6 di DICE ed Electronic Arts, con l'ultimo capitolo della serie di Activision, Black Ops 7, che ha raggiunto soltanto la quinta posizione, posizionandosi sotto anche a NBA 2K26, Borderlands 4 e Monster Hunter Wilds.

Battlefield vince

Call of Duty risulta comunque essere il gioco più venduto di dicembre, risultato che evidentemente non è riuscito a fargli recuperare terreno sull'avversario diretto, che di suo si è piazzato in terza posizione nel corso del mese.

Vediamo la top 20 dei giochi premium più venduti in USA nel corso del 2025:

È morto Vince Zampella, uno degli autori della serie Call of Duty, nonché capo di Respawn Entertainment È morto Vince Zampella, uno degli autori della serie Call of Duty, nonché capo di Respawn Entertainment
  1. Battlefield 6
  2. NBA 2K26
  3. Borderlands 4
  4. Monster Hunter: Wilds
  5. Call of Duty: Black Ops 7
  6. Madden NFL 26
  7. EA Sports College Footaball 26
  8. EA Sports FC 26
  9. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  10. Call of Duty: Black Ops 6
  11. Ghost of Yotei
  12. MLB: The Show 25
  13. Minecraft
  14. Elden Ring: Nightreign
  15. Kingdom Come: Deliverance II
  16. Forza Horizon 5
  17. Leggende Pokémon: Z-A
  18. WWE 2K25
  19. Split Fiction
  20. Grand Theft Auto V

Da notare che di Leggende Pokémon Z-A non sono state conteggiate le vendite digitali, perché non sono state fornite dall'editore, mentre di MLB: The Show 25 non sono state conteggiate le vendite fatte su Xbox e Nintendo Switch, per lo stesso motivo.

Da sottolineare anche che si tratta di una classifica relativa soltanto ai giochi premium, quindi quelli accessibili pagando un certo prezzo. Non sono stati, quindi, conteggiati i ricavi dei vari free-to-play e piattaforme live.

#Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battlefield 6 è stato il gioco più venduto in USA nel 2025, Call of Duty: Black Ops 7 distaccato