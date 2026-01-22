Battlefield 6 è stato il gioco più venduto in USA nel 2025, Call of Duty: Black Ops 7 distaccato

L'analista di Circana Mat Piscatella ha pubblicato i dati relativi a dicembre 2025 del mercato dei videogiochi USA , aggiungendo quelli dell'intero anno appena trascorso. Incredibilmente, il gioco più venduto nel 2025 non è un Call of Duty, ma Battlefield 6 di DICE ed Electronic Arts, con l'ultimo capitolo della serie di Activision, Black Ops 7, che ha raggiunto soltanto la quinta posizione, posizionandosi sotto anche a NBA 2K26 , Borderlands 4 e Monster Hunter Wilds .

Battlefield vince

Call of Duty risulta comunque essere il gioco più venduto di dicembre, risultato che evidentemente non è riuscito a fargli recuperare terreno sull'avversario diretto, che di suo si è piazzato in terza posizione nel corso del mese.

Vediamo la top 20 dei giochi premium più venduti in USA nel corso del 2025:

Battlefield 6 NBA 2K26 Borderlands 4 Monster Hunter: Wilds Call of Duty: Black Ops 7 Madden NFL 26 EA Sports College Footaball 26 EA Sports FC 26 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Call of Duty: Black Ops 6 Ghost of Yotei MLB: The Show 25 Minecraft Elden Ring: Nightreign Kingdom Come: Deliverance II Forza Horizon 5 Leggende Pokémon: Z-A WWE 2K25 Split Fiction Grand Theft Auto V

Da notare che di Leggende Pokémon Z-A non sono state conteggiate le vendite digitali, perché non sono state fornite dall'editore, mentre di MLB: The Show 25 non sono state conteggiate le vendite fatte su Xbox e Nintendo Switch, per lo stesso motivo.

Da sottolineare anche che si tratta di una classifica relativa soltanto ai giochi premium, quindi quelli accessibili pagando un certo prezzo. Non sono stati, quindi, conteggiati i ricavi dei vari free-to-play e piattaforme live.