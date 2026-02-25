Battlefield 6 in 8K cerca di diventare come un film con questa mod

I grandi sparatutto sono spesso tra i giochi più belli a livello visivo, ma nel caso di Battlefield 6 c'è sempre spazio di miglioramento come dimostra il nuovo video di Beyond Dreams che mostra una mod per l'FPS in 8K.
Non solo però, perché le modifiche si occupano di dare al videogioco di DICE ed Electronic Arts un look cinematografico. Vediamo i dettagli.
Il video della mod di Battlefield 6
Come ci spiega Beyond Dreams, la mod si occupa di aggiungere una serie di effetti di post-produzione che sono tipici delle opere hollywodiane, con l'obiettivo di rendere l'esperienza visiva simile a quella di un film. In altre parole, la mod lavora non solo sulla risoluzione ma anche sull'illuminazione globale così come sull'aggiunta di riflessi opachi tramite lo shader Complete RT, che utilizza la tecnologia ReSTIR G.I.
Per trasformare l'opera e dargli un effetto simile a una grafica computerizzata precalcolata, la mod aggiunge una profondità di campo cinematografica, effetti di foschia dinamici e anche una nuova gradazione dei colori, senza dimenticare i lavori sulla nebbia volumetrica, un effetto bloom filmografico, una leggera riduzione della nitidezza dei bordi delle texture con anche una nuova grana per un effetto da pellicola.
A questo si aggiunge poi anche una mod (Camera HandHeld) che modifica la visuale per far sembrare il tutto gestito da una cinepresa a mano. Notiamo anche un piccolo tocco: il video usa le colonne sonore originali di Battlefield nel mezzo dei suoni del gameplay.
Il risultato finale è che Battlefield 6, con dettagli al massimo, gira in 8K: ovviamente serve un PC con una RTX 5090, 32 GB di RAM e un Intel 14700K.