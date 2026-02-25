L'SSD 9100 Pro di Samsung con dissipatore di calore è compatibile con PC e PlayStation 5 ed è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sull'SSD 9100 Pro di Samsung da 1TB che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 178,49€. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Il Samsung 9100 Pro è un SSD interno pensato per gamer esigenti e professionisti della creazione di contenuti. Ideale per il montaggio video in 4K, la generazione di contenuti con intelligenza artificiale, la modellazione e il rendering 3D, oltre che per il gaming.
Ulteriori dettagli sull'SSD
Grazie al supporto dello standard PCIe 5.0, il 9100 Pro raggiunge velocità straordinarie fino a 14.800 MB/s in lettura e 13.400 MB/s in scrittura. Questi valori si traducono in tempi di caricamento ridottissimi, trasferimenti rapidissimi di file di grandi dimensioni e un sistema sempre reattivo anche nelle situazioni più impegnative. Compatibile con PC desktop, laptop e PlayStation 5.
Il dissipatore di calore integrato contribuisce a mantenere temperature stabili, evitando surriscaldamenti e cali di prestazioni durante sessioni prolungate. A completare l'esperienza c'è il software Samsung Magician, che consente di monitorare lo stato dell'SSD, ottimizzarne le prestazioni e proteggere i dati più importanti.