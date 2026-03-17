Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 è disponibile su Amazon: prenota la tua copia in vista dell'uscita estiva

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2. La prenotazione è fissata a 49,99€ e puoi procedere all'acquisto direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui sotto: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 include tre titoli iconici: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker e Metal Gear: Ghost Babel. I titoli offrono un'esperienza completa tra narrativa cinematografica e gameplay strategico.

Ulteriori dettagli sulla raccolta

Uno degli elementi più interessanti è l'integrazione con la precedente raccolta. I giocatori che possiedono dati salvati di Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 possono ottenere contenuti bonus esclusivi. In particolare, è possibile sbloccare la mimetizzazione oro in Metal Gear Solid 4 e l'uniforme oro in Peace Walker, aggiungendo un tocco speciale all'esperienza di gioco.

Oltre ai giochi, la collection include contenuti extra pensati per i fan della serie. Ogni titolo è accompagnato da uno Screenplay Book, che contiene la sceneggiatura completa, e da un Master Book, che approfondisce storia, personaggi e retroscena narrativi. Questa raccolta non è solo un modo per rigiocare grandi classici, ma anche un'opportunità per immergersi a fondo nell'universo narrativo della serie. La data d'uscita è fissata per il 27 agosto 2026.