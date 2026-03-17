PlayStation Portal, la modalità Alta Qualità 1080p arriverà domani

Sony ha annunciato un aggiornamento che introdurrà una modalità Alta Qualità 1080p su PlayStation Portal, utilizzabile sia con il Remote Play che con il Cloud Streaming. L'update sarà disponibile in Europa a partire da domani, 18 marzo.

Attivabile dal Menu Rapido dell'handheld, andando a selezionare Alta Qualità 1080p dalla voce Risoluzione Massima, la nuova modalità consentirà di giocare sfruttando un bitrate più elevato rispetto alla modalità 1080p standard, offrendo dunque un'immagine più definita e stabile.

Non si tratta tuttavia dell'unica novità di questo aggiornamento, che include diversi miglioramenti all'interfaccia e all'accessibilità delle sessioni streaming. Ad esempio dalla pagina dei dettagli dei giochi, selezionando l'opzione "Streaming" nei bundle sarà possibile selezionare il gioco da avviare.

Sono state migliorate anche le notifiche degli inviti di gioco, che compaiono in maniera pià chiara mentre stiamo giocando in streaming, e per i Trofei, con il nome del trofeo e l'immagine associata nella notifica.