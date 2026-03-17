PlayStation Portal, la modalità Alta Qualità 1080p arriverà domani

Sony ha annunciato un aggiornamento che introdurrà una modalità Alta Qualità 1080p su PlayStation Portal, utilizzabile sia con il Remote Play che con il Cloud Streaming. L'update sarà disponibile in Europa a partire da domani, 18 marzo.
Attivabile dal Menu Rapido dell'handheld, andando a selezionare Alta Qualità 1080p dalla voce Risoluzione Massima, la nuova modalità consentirà di giocare sfruttando un bitrate più elevato rispetto alla modalità 1080p standard, offrendo dunque un'immagine più definita e stabile.
Non si tratta tuttavia dell'unica novità di questo aggiornamento, che include diversi miglioramenti all'interfaccia e all'accessibilità delle sessioni streaming. Ad esempio dalla pagina dei dettagli dei giochi, selezionando l'opzione "Streaming" nei bundle sarà possibile selezionare il gioco da avviare.
Sono state migliorate anche le notifiche degli inviti di gioco, che compaiono in maniera pià chiara mentre stiamo giocando in streaming, e per i Trofei, con il nome del trofeo e l'immagine associata nella notifica.
Cresce lo streaming
Mentre si continua a parlare di una PlayStation Portal OLED, Sony ha annunciato che Portal sta registrando una crescita significativa nell'utilizzo del cloud: a gennaio gli utenti mensili della funzione di streaming sono aumentati del 162% su base annua, mentre oltre il 50% dei possessori dell'handheld risulta abbonato al servizio PlayStation Plus Premium.
Tornando all'aggiornamento in arrivo domani, è stata migliorata anche la schermata di ricerca, con un'interfaccia più fluida e la tastiera su schermo che compare immediatamente quando si accede alla funzione, mentre la configurazione iniziale è diventata più rapida per chi ancora non possiede un account PlayStation.