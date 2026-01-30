0

Sony starebbe per lanciare una PlayStation Portal OLED, per un noto leaker

Secondo quanto riferito dal noto leaker Kepler, Sony sarebbe in procinto di lanciare una nuova revisione hardware di PlayStation Portal con un modello dotato di OLED in arrivo.

30/01/2026
Secondo il noto leaker Kepler, considerato una fonte affidabile per quanto riguarda soprattutto la produzione di hardware, Sony sarebbe in procinto di lanciare una nuova PlayStation Portal OLED, con arrivo sul mercato previsto per quest'anno.

Non ci sono molte informazioni al momento, semplicemente Kepler è intervenuto sul forum NeoGAF discutendo dell'andamento di Portal e riferendo che in effetti la periferica di Sony ha avuto un notevole successo rispetto alle aspettative, tanto da spingere la compagnia a creare un nuovo modello.

Alla domanda di maggiori precisazioni, il leaker ha riferito solamente la parola OLED, cosa di per sé già piuttosto esplicita per identificare le caratteristiche principali di questa presunta revisione hardware.

Una revisione con schermo migliore

Non ci sono numeri precisi sulla quantità di PlayStation Portal vendute finora, ma abbiamo un'idea di quelle che dovrebbero essere state distribuite in USA, ovvero circa 2 milioni di unità, che non sono molte ma evidentemente risultano abbastanza rispetto alle previsioni di Sony.

L'unico dato relativo alle vendite di Portal deriva in fatti da Mat Piscatella di Circana, che la settimana scorsa ha riferito un 7% di attach rate sul mercato USA rispetto alle vendite di PS5.

Questo fa pensare che Portal abbia raggiunto circa 2 milioni di unità in USA, il mercato probabilmente più forte al momento, cosa che fa pensare a un totale complessivo non molto superiore a tale quota.

In ogni caso, sarebbe abbastanza da garantire una revisione hardware in arrivo quest'anno secondo Kepler, caratterizzata dall'uso del display OLED che dovrebbe incrementarne notevolmente la qualità.

Ovviamente, questo potrebbe comportare anche un aumento di prezzo, elemento che tutto sommato rimaneva un punto forte di Portal rispetto ai dispositivi portatili veri e propri con hardware dedicato, ma attendiamo eventuali informazioni ufficiali.

