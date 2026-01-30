Sony starebbe per lanciare una PlayStation Portal OLED, per un noto leaker

Secondo il noto leaker Kepler, considerato una fonte affidabile per quanto riguarda soprattutto la produzione di hardware, Sony sarebbe in procinto di lanciare una nuova PlayStation Portal OLED, con arrivo sul mercato previsto per quest'anno.

Non ci sono molte informazioni al momento, semplicemente Kepler è intervenuto sul forum NeoGAF discutendo dell'andamento di Portal e riferendo che in effetti la periferica di Sony ha avuto un notevole successo rispetto alle aspettative, tanto da spingere la compagnia a creare un nuovo modello.

Alla domanda di maggiori precisazioni, il leaker ha riferito solamente la parola OLED, cosa di per sé già piuttosto esplicita per identificare le caratteristiche principali di questa presunta revisione hardware.