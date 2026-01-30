Xbox Game Pass: diamo un'occhiata alla seconda ondata di gennaio, fra Death Stranding e tanti altri

L'avvio dell'anno continua ad essere convincente per Game Pass, nonostante questo sia un periodo decisamente parco di novità assolute. Ci vorrà un po' di tempo per ingranare su questo aspetto, ma intanto c'è da dire che le novità in arrivo dimostrano un buon livello di organizzazione sul catalogo del servizio, con accordi strategici convincenti con le diverse terze parti. Anche in presenza di periodi più stagnanti sul mercato, insomma, l'abbonamento continua a dimostrare un certo valore, sebbene l'incremento del prezzo del livello Ultimate cominci a farsi pressante. Praticamente senza soluzione di continuità, subito dopo la conclusione della prima ondata del mese, arriva dunque l'altra infornata: diamo dunque un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di gennaio. L'App Xbox ora è disponibile per i PC Windows 11 basati su ARM, l'85% del catalogo del Game Pass è compatibile Ad attirare l'attenzione sono in particolare un paio di titoli, Death Stranding e Ninja Gaiden: Ragebound, ma a ben vedere c'è davvero un po' di tutto e tutti titoli decisamente validi. Altra caratteristica da considerare è che quasi tutti sono in arrivo anche al livello Premium, che continua a dimostrarsi una soluzione molto conveniente, soprattutto in assenza di nuove uscite inedite.

Death Stranding Director's Cut - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Tra i giochi di maggior rilievo di questa mandata c'è chiaramente Death Stranding: Director's Cut, che arriva nella sua versione completa sul servizio in abbonamento, consentendo così a una buona quantità di giocatori di poter provare questa particolare esperienza ideata da Hideo Kojima. È un gioco che ha bisogno di ben poche presentazioni: staccandosi apparentemente dal suo background impostato da anni sullo stealth action, l'autore ha ideato quello che può essere definito un nuovo genere incentrato sulle consegne, ma dentro si trovano caratteristiche più complesse e profonde. Sul fronte del gameplay, Death Stranding: Director's Cut recupera la tradizione stealth, ma inserendola in un peculiare contesto open world, mentre la narrazione sottesa, come al solito, rappresenta sempre la base fondamentale dell'esperienza, cercando qui di veicolare anche dei concetti non proprio banali.

RoadCraft - PC, 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Dopo l'arrivo su console Xbox, RoadCraft approda anche su PC Game Pass, che potrebbe sembrare forse la sua casa più naturale. L'arrivo in un'area da ricostruire in Roadcraft È una delle tante simulazioni presenti in catalogo, ma si distingue per il suo concetto particolare e interessante: ci pone infatti alla guida di un'azienda specializzata nel ripristino e ricostruzione di siti devastati da disastri naturali, consentendo così di gestire numerosi aspetti che vanno dalla rimozione di detriti alla costruzione di infrastrutture ed edifici. Potrebbe non sembrare la cosa più immediata del mondo, ma come sempre quando si tratta di simulazioni è un gioco che punta sulla naturale voglia di riordinare e costruire per migliorare il più possibile il territorio in cui ci troviamo ad operare. Oltre a questo, in RoadCraft c'è la passione per i veicoli da lavoro e le strumentazioni enormi come gru e macchinari per spostare, costruire e gestire risorse.

Ninja Gaiden: Ragebound - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Nello stesso anno abbiamo assistito al doppio ritorno di Ninja Gaiden, sia in forma classica come action plaform in 2D che con un nuovo capitolo moderno in 3D, e in entrambi i casi si è trattato di progetti veramente convincenti, oltre ad essere entrambi su Game Pass, a questo punto. Lo scontro con un boss in Ninja Gaiden: Ragebound Dopo Ninja Gaiden 4, arriva nel catalogo anche Ninja Gaiden: Ragebound, completando il panorama dei nuovi capitoli della serie all'interno del servizio. Sviluppato da The Game Kitchen, è un omaggio davvero ben fatto alla tradizione classica della serie: un gioco d'azione a piattaforme in 2D tutto incentrato sulla velocità e il tempismo, che richiede una notevole abilità per avanzare e pone anche di fronte a scontri decisamente impegnativi contro vari boss. L'aspetto nostalgico non è fine a sé stesso, ma è messo al servizio di un gameplay che recupera gli stilemi originali, ma fa capire come questi siano ancora dannatamente divertenti anche al giorno d'oggi.

The Talos Principle 2 - PC e Xbox Series X|S, 27 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Dopo l'ottimo primo capitolo, Croteam è tornata sul puzzle in prima persona con The Talos Principle 2 mettendo a segno un altro successo. Androidi e filosofia in The Talos Principle 2 La meccanica è praticamente la stessa del predecessore: anche in questo caso ci troviamo ad esplorare varie aree con una visuale in prima persona, prendendo parte a enigmi diversi che possono coinvolgere meccanismi ed elemento dello scenario con cui interagire in modo da trovare la via d'uscita di ogni sezione e proseguire nella storia. Nonostante il gameplay sia fondato soprattutto su osservazione e deduzione logica, la narrazione ha comunque una certa importanza e, anche in questo caso, spazia tra mitologia e filosofia, mettendo in scena un mondo post-apocalittico in cui diventa fondamentale trovare un modo per conservare e trasmettere le conoscenze della civiltà umana ormai completamente distrutta, coinvolgendo androidi e intelligenze artificiali, con interazioni che possono essere anche piuttosto inaspettate.

Anno: Mutationem - Cloud, PC e Xbox, 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Altro gioco d'azione che ricorda un po' le tradizioni del genere, Anno: Mutationem presenta però caratteristiche molto peculiari anche a livello stilistico: si tratta di un action adventure con elementi RPG e platform, che mischia il 3D con il 2D creando un effetto veramente particolare. L'ambientazione cyberpunk di ANNO: Mutationem L'ambientazione è classicamente cyberpunk e richiama gli stilemi più amati del genere sci-fi in questione. La storia ha per protagonista Ann Flores, una combattente altamente addestrata e dotata di straordinarie abilità, impegnata in una missione personale per ritrovare il proprio fratello, cosa che la spinge ad affrontare le tante minacce che emergono sul suo cammino con un'incredibile determinazione. ANNO: Mutationem mischia elementi action che riprendono caratteristiche da action platform in 2D con momenti più propriamente adventure, che prevedono indagini e dialoghi con altri personaggi, creando dunque un misto molto interessante di caratteristiche differenti.

Drop Duchy - Cloud, PC e Xbox, 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Costruire il proprio ducato tassello per tassello non è propriamente un modo di dire in Drop Duchy, considerando che è letteralmente quello che dobbiamo fare. Il "Tetris strategico" di Drop Duchy Tra le tante ibridazioni strane e ardite, questa presenta una soluzione veramente originale: è un roguelite, fondamentalmente, che però presenta una meccanica di gioco simile al classico Tetris, nella quale i blocchi che cadono dall'altro sono pezzi di territorio che vanno combinati in maniera tale da raccogliere risorse, reclutare truppe e affrontare gli eserciti nemici. A questo si aggiunge anche un po' di costruzione di mazzi di carte in stile deck builder e un po' di strategia, per un costrutto d'insieme che può sembrare facilmente bizzarro, ma incredibilmente funziona alla grande. Se avete voglia di provare qualcosa di veramente inedito, Drop Duchy può fare al caso vostro, questo mese.

MySims: Cozy Bundle - PC, 29 gennaio (Ultimate, PC) Electronic Arts ha rispolverato di recente il suo franchise MySims rilanciando i due capitoli usciti diversi anni fa in un pacchetto unico chiamato MySims: Cozy Bundle, ora disponibile anche nel catalogo di Game Pass. Esplorazioni in MySims L'idea alla base di questa serie spin-off è offrire una versione in un certo senso più casual e più indicata a un pubblico giovane di The Sims, ma che è poi emersa con caratteristiche peculiari. Di base si tratta sempre di simulazioni di vita, o "slice of life", impostate maggiormente su alcune attività da portare avanti, e calate all'interno di specifiche ambientazioni. All'interno del pacchetto troviamo l'originale MySims e il successivo MySims Kingdom ad ambientazione medievale-fantasy, che venne lanciato su Wii. Si tratta di simpatiche avventure che si prestano bene agli utenti più giovani e proseguono in quel filone di giochi per famiglia che sta prendendo quota nel catalogo di Game Pass.

Warhammer 40.000: Space Marine II - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 gennaio (Ultimate, Premium, PC) Dopo il successo del primo capitolo, Saber Interactive ci fa tornare nella possente corazza di un marine imperiale con Warhammer 40.000: Space Marine II. Marine imperiali all'opera in Warhammer 40.000: Space Marine 2 Anche in questo caso si tratta di uno sparatutto in terza persona ambientato nell'universo fantascientifico di Games Workshop, che ci pone nei panni del tenente Demetrian Titus tra le fila degli Ultramarine, alle prese con sciami di Tiranidi. Il gioco può essere affrontato in solitaria o in multiplayer cooperativo, consentendo così diversi approcci alla battaglia anche grazie a un sistema di classi piuttosto sviluppato, che comprende diverse evoluzioni e miglioramenti per ogni tipologia di combattente. Il sistema di combattimento si è evoluto in Warhammer 40.000: Space Marine II, e per gestire il gran numero di nemici su schermo gli sviluppatori hanno perfezionato uno speciale Swarm Engine in grado di creare affollamenti veramente spettacolari e caotici.

Indika - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 2 febbraio (Ultimate, Premium, PC) Tra i titoli più particolari che potrete trovare nel catalogo di Game Pass, dal 2 febbraio sarà disponibile anche a Indika, un'avventura narrativa in terza persona sviluppata dallo studio Odd Meter e pubblicata da 11 bit studios, ambientata in una Russia alternativa di fine Ottocento dominata dalla religione. Indika in una scena del gioco Mette in scena la storia di Indika, una giovane suora tormentata da dubbi, in un viaggio fisico e spirituale che mette in discussione fede, moralità e autorità religiosa, accompagnata dalla voce sarcastica e tentatrice del diavolo, che funge da coscienza distorta e commento costante alle sue azioni. Il gioco mescola esplorazione, enigmi ambientali, brevi sezioni d'azione e momenti quasi da walking simulator, privilegiando sempre la narrazione rispetto all'azione, tra ambienti carichi di simbolismo, con icone sacre, reliquie e persino figure laiche trattate come oggetti quasi religiosi.

Final Fantasy II - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 3 febbraio (Ultimate, Premium, PC) Prosegue il recupero della storica serie di Square Enix attraverso l'iniziativa dei Pixel Remasters, in questo caso con l'arrivo di Final Fantasy II su Game Pass, che segue l'introduzione del primo capitolo effettuata nell'aggiornamento precedente. Un combattimento in Final Fantasy 2 L'adattamento riguarda soprattutto la visualizzazione ottimizzata per i display moderni e vari aspetti in termini di qualità della vita come miglioramenti all'interfaccia, la possibilità di velocizzare alcuni aspetti e bilanciare il sistema di combattimento, ma per il resto si tratta dello stesso grande classico uscito originariamente nel 1988. Progettato da Hironobu Sakaguchi, questo RPG nipponico racconta una storia fra romanzo epico e di formazione incentrata su quattro ragazzi che, in un modo o nell'altro, si ritrovano coinvolti all'interno di una grande guerra per la conquista della libertà contro un imperatore che opprime il mondo.