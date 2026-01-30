Xbox Game Pass: diamo un'occhiata alla seconda ondata di gennaio, fra Death Stranding e tanti altri

L'avvio dell'anno continua ad essere convincente per Game Pass, nonostante questo sia un periodo decisamente parco di novità assolute. Ci vorrà un po' di tempo per ingranare su questo aspetto, ma intanto c'è da dire che le novità in arrivo dimostrano un buon livello di organizzazione sul catalogo del servizio, con accordi strategici convincenti con le diverse terze parti. Anche in presenza di periodi più stagnanti sul mercato, insomma, l'abbonamento continua a dimostrare un certo valore, sebbene l'incremento del prezzo del livello Ultimate cominci a farsi pressante.
Praticamente senza soluzione di continuità, subito dopo la conclusione della prima ondata del mese, arriva dunque l'altra infornata: diamo dunque un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di gennaio.
Ad attirare l'attenzione sono in particolare un paio di titoli, Death Stranding e Ninja Gaiden: Ragebound, ma a ben vedere c'è davvero un po' di tutto e tutti titoli decisamente validi. Altra caratteristica da considerare è che quasi tutti sono in arrivo anche al livello Premium, che continua a dimostrarsi una soluzione molto conveniente, soprattutto in assenza di nuove uscite inedite.
MySims: Cozy Bundle - PC, 29 gennaio (Ultimate, PC)
Electronic Arts ha rispolverato di recente il suo franchise MySims rilanciando i due capitoli usciti diversi anni fa in un pacchetto unico chiamato MySims: Cozy Bundle, ora disponibile anche nel catalogo di Game Pass.
L'idea alla base di questa serie spin-off è offrire una versione in un certo senso più casual e più indicata a un pubblico giovane di The Sims, ma che è poi emersa con caratteristiche peculiari. Di base si tratta sempre di simulazioni di vita, o "slice of life", impostate maggiormente su alcune attività da portare avanti, e calate all'interno di specifiche ambientazioni. All'interno del pacchetto troviamo l'originale MySims e il successivo MySims Kingdom ad ambientazione medievale-fantasy, che venne lanciato su Wii. Si tratta di simpatiche avventure che si prestano bene agli utenti più giovani e proseguono in quel filone di giochi per famiglia che sta prendendo quota nel catalogo di Game Pass.
Gli arrivi e le partenze della seconda metà di gennaio 2026
Disponibili su Game Pass dal 21 gennaio
- Death Stranding Director's Cut - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- RoadCraft - PC, 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Ninja Gaiden Ragebound - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 21 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- The Talos Principle 2 - PC e Xbox Series X|S, 27 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Anno: Mutationem - Cloud, PC e Xbox, 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Drop Duchy - Cloud, PC e Xbox, 28 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Warhammer 40.000: Space Marine II - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 29 gennaio (Ultimate, Premium, PC)
- Indika - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 2 febbraio (Ultimate, Premium, PC)
- Final Fantasy II - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 3 febbraio (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 31 gennaio
- Cataclismo (Cloud, Xbox, Handheld e PC)
- Starbound (Cloud, Xbox, Handheld e PC)
- Lonely Mountains Snow Riders (Cloud, Xbox, Handheld e PC)
- Paw Patrol World (Cloud, Xbox, Handheld e PC)
- Citizen Sleeper 2 Starward Vector (Cloud, PC e Xbox)
- Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC e Xbox)