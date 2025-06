Death Stranding in 8K con mod per effetti Ray Tracing si mostra in un video confronto

Su PlayStation 5 è in arrivo Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo gioco di Kojima Productions che ci permetterà di vivere nuove avventura in un ampio mondo da ricollegare e che pare proprio bellissimo da vedere. Se siete su PC, purtroppo, dovrete attendere per rimettervi nei panni del protagonista Sam, ma potreste nel frattempo godervi il primo capitolo, Death Stranding, magari potenziato dalle mod come quella che ci mostra ora Beyond Dreams.

Come potete vedere nel video poco sotto, Death Stranding per PC è stato "rimasterizzato" con effetti in Ray Tracing.