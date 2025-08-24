Resident Evil Requiem meglio in prima o in terza persona? Un video tratto dalla demo confronta le due visuali

Resident Evil Requiem consente al giocatore di scegliere liberamente, e in qualsiasi momento, se affrontare l'avventura con una visuale in prima o in terza persona. Il canale ElAnalistaDeBits ha sfruttato la demo presentata alla Gamescom 2025 per realizzare un confronto tra le due prospettive, utilizzando sequenze di gameplay il più possibile simili, catturate dalla versione PC con impostazioni Ultra e ray tracing attivo su una configurazione dotata di RTX 5090.

Secondo quanto riportato da ElAnalistaDeBits, la visuale in soggettiva è quella considerata principale dagli sviluppatori e viene consigliata per garantire il massimo coinvolgimento. Il campo visivo ristretto contribuisce infatti ad amplificare la tensione e il senso di terrore costante, soprattutto nelle fasi in cui la protagonista Grace Ashcroft è costretta a fuggire dalla creatura raccapricciante che le dà la caccia per tutta la dimostrazione.