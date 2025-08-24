Kirby e la Terra Perduta fagocita tutti nella classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2

Il ritorno della celebre pallina rosa ha spodestato Donkey Kong Bananza dalla prima posizione , costringendolo per la prima volta dal lancio su Switch 2 a "accontentarsi" del secondo posto. Sul terzo gradino del podio troviamo ancora una volta Madden NFL 26.

Mancano ancora pochi giorni al debutto della versione Nintendo Switch 2 di Kirby e la Terra Perduta , accompagnata dall'espansione Il Mondo Astrale, prevista per il 28 agosto, eppure ha già conquistato la vetta della classifica settimanale dell'eShop .

Drag x Drive e Mario Kart World fuori dalla top 10

Dopo un promettente debutto al terzo posto la scorsa settimana, Drag x Drive è precipitato alla quattordicesima posizione, segno che il basket su carrozzina made in Nintendo non sta avendo grande presa sul pubblico. Anche Mario Kart World perde terreno, finendo per la prima volta fuori dalla top 10.

Il resto della classifica è dominato dai soliti nomi noti, come Hogwarts Legacy, Super Mario Jamboree e Cyberpunk 2077. L'unica vera novità è rappresentata dall'edizione Nintendo Switch 2 del simulatore gestionale Story of Seasons: Grand Bazaar, in uscita il 27 agosto.

Di seguito la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2: