Kirby e la Terra Perduta fagocita tutti nella classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2

La classifica dell'eShop di questa settimana vede al primo posto la versione Nintendo Switch 2 di Kirby e la Terra Perduta, nonostante manchino ancora alcuni giorni al debutto nei negozi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/08/2025
Mancano ancora pochi giorni al debutto della versione Nintendo Switch 2 di Kirby e la Terra Perduta, accompagnata dall'espansione Il Mondo Astrale, prevista per il 28 agosto, eppure ha già conquistato la vetta della classifica settimanale dell'eShop.

Il ritorno della celebre pallina rosa ha spodestato Donkey Kong Bananza dalla prima posizione, costringendolo per la prima volta dal lancio su Switch 2 a "accontentarsi" del secondo posto. Sul terzo gradino del podio troviamo ancora una volta Madden NFL 26.

Drag x Drive e Mario Kart World fuori dalla top 10

Dopo un promettente debutto al terzo posto la scorsa settimana, Drag x Drive è precipitato alla quattordicesima posizione, segno che il basket su carrozzina made in Nintendo non sta avendo grande presa sul pubblico. Anche Mario Kart World perde terreno, finendo per la prima volta fuori dalla top 10.

Il resto della classifica è dominato dai soliti nomi noti, come Hogwarts Legacy, Super Mario Jamboree e Cyberpunk 2077. L'unica vera novità è rappresentata dall'edizione Nintendo Switch 2 del simulatore gestionale Story of Seasons: Grand Bazaar, in uscita il 27 agosto.

Di seguito la classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2:

  1. Kirby e la Terra Perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il Mondo Astrale
  2. Donkey Kong Bananza
  3. Madden NFL 26
  4. Hogwarts Legacy
  5. Story of Seasons: Grand Bazaar - Nintendo Switch 2 Edition
  6. Super Mario Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV
  7. Cyberpunk 2077
  8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition
  9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
  10. Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo - Nintendo Switch 2 Edition
  11. Mario Kart World
  12. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - pacchetto upgrade
  13. Super Mario Party Jamboree - pacchetto upgrade
  14. Drag x Drive
  15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - pacchetto upgrade
#Nintendo eShop #Classifica
