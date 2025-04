Kirby e la Terra perduta – Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale è in prenotazione su Amazon

Nintendo Switch 2 porterà con sé nuovi giochi, ma anche versioni ampliate e potenziate di alcuni titoli dell'attuale console della casa di Kyoto. Parliamo ad esempio di Kirby e la Terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale. Ora potete fare la prenotazione tramite Amazon Italia a 79,99€, con data di uscita fissata per il 28 agosto 2025. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione è come sempre a prezzo minimo garantito, ovvero vi permette di ottenere il prezzo più basso che apparirà su Amazon tra il momento del vostro ordine e il momento della spedizione. In caso di sconto, questo sarà applicato in modo automatico alla vostra prenotazione.