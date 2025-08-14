Ratatan ha una nuova data di uscita in accesso anticipato su Steam

Ratata Arts ha annunciato la nuova data di uscita di Ratatan, che sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal prossimo 19 settembre. Come sappiamo, il debutto era stato fissato in precedenza al 25 luglio, per poi essere rinviato all'ultimo momento.

"A tutti coloro che hanno partecipato all'evento e a tutti quelli che ci sostengono online: grazie di cuore", ha scritto il producer Kazuto Sakajiri in un comunicato stampa. "Con la versione in accesso anticipato, incorporeremo i vostri feedback per rendere Ratatan ancora migliore. Creiamo insieme un mondo straordinario!"

Sequel spirituale di Patapon, Ratatan punta a coinvolgerci in una nuova, coloratissima e appassionante avventura a base di ritmo, battaglie ed elementi rogualike, che potremo affrontare in solitaria o insieme agli amici online.

Il progetto è stato finanziato in maniera estremamente rapida su Kickstarter, dunque con l'accesso anticipato entrerà nella "fase due", cimentandosi con un percorso che porterà il gioco ad arricchirsi di nuovi contenuti e di miglioramenti anche e soprattutto grazie alle segnalazioni degli utenti.