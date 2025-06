Ratatan ha un nuovo trailer e una data di uscita in accesso anticipato su Steam

Ratatan ha una data di uscita in accesso anticipato su Steam: gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco sarà disponibile sulla piattaforma digitale Valve a partire dal 25 luglio, dunque fra poche settimane.

Contestualmente all'ufficializzazione della data è arrivato un nuovo trailer del gameplay: pubblicato durante il Day of the Devs: Summer Game Fest Edition, il video offre una carrellata fatta di buffi personaggi, musichette irresistibili e nuove meccaniche.

Si avvicina dunque il momento del debutto per quello che viene considerato come il successore spirituale di Patapon, finanziato su Kickstarter in meno di un'ora e capace di combinare ritmo e azione a scorrimento laterale nell'ambito di un impianto che supporta fino a quattro giocatori in cooperativa online.

Mentre si muovono a tempo di musica, i simpatici personaggi di Ratatan si troveranno a dover affrontare nemici man mano più forti, abbattendoli per poter continuare il proprio cammino e contando sull'aiuto di bonus casuali in stile roguelike.