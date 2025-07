Ratatan è stato rinviato: l'accesso anticipato al seguito di Patapon non ha ancora una nuova data di uscita

Nonostante fosse previsto per questo mese, precisamente per il 25 luglio, l'accesso anticipato di Ratatan è stato rinviato, come comunicato dal team in queste ore senza però ancora fornire una nuova data di uscita per la versione in early access.

La demo diffusa a giugno ha infatti fatto emergere alcune critiche al gioco da parte degli utenti, in particolare per quanto riguarda l'interfaccia e in generale la visibilità ed esperienza utente, cose che hanno spinto gli sviluppatori a tornare a lavorare su alcuni aspetti in maniera più intensa del previsto.

Nonostante l'accesso anticipato di per sé preveda che il gioco non esca in forma completa e definitiva, il team ha comunque intenzione di lanciare un titolo che sia godibile al massimo anche nella sua forma preliminare, dunque ha deciso di prendersi più tempo per rifinire Ratatan prima dell'uscita in early access.