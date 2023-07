Ratatan è stato finanziato in meno di un'ora su Kickstarter: vediamo il nuovo Patapon

Meno di un'ora, questo è il tempo che Ratatan - il nuovo gioco dal creatore di Patapon - ha avuto bisogno per ottenere la cifra minima per finanziare il progetto su Kickstarter. È quindi sicuro, il gioco sarà realizzato. Al momento della scrittura la cifra raccolta sta salendo di secondo in secondo e siamo oramai a 158.000 dollari, con oltre 940 sostenitori.

Ricordiamo però che la cifra minima è in realtà solo un punto di partenza. Ci sono altri obiettivi, come è tipico per le campagna Kickstarter. Ratatan chiede infatti oltre 247.000 dollari per poter inserire la modalità online e una cifra non definita per la versione console. Ricordiamo infatti che l'unica versione assicurata per il momento è quella PC.

Se anche voi volete supportare Ratatan e acquistare una delle versioni proposte tramite Kickstarter, dovete solo andare a questo indirizzo.

La campagna Kickstarter segnala inoltre che il periodo di uscita stimato è l'aprile 2025, ma sappiamo bene che le date indicate tramite Kickstarer sono spesso molto indicative e posso accadere molte cose che ritardano la pubblicazione.

La versione base di Ratatan disponibile tramite Kickstarter è da 6.800 yen ovvero circa 43 euro. Include il gioco in versione digitale, l'accesso alla versione beta e il ruolo di FEVER Baker sul canale Discord ufficiale. La versione fisica del gioco costa circa 53 euro.