Lenovo Legion Go, un leak rivela l'handheld rivale di Steam Deck

Il display si dice misurerà 8 pollici , dunque sarà più ampio rispetto agli schermi del già citato Steam Deck e dell'ASUS ROG Ally, mentre si parla anche in questo caso di una modalità a 15W per il gaming meno impegnativo e una durata della batteria estesa.

Secondo le fonti di Corden, Lenovo Legion Go sarà equipaggiato con un processore AMD Phoenix serie 7040, l'avanguardia per quanto concerne il gaming su apparecchi particolarmente sottili, e con il sistema operativo Windows 11 per garantire la massima compatibilità con tutti i launcher e le applicazioni.

Con Steam Deck destinato a superare i tre milioni di unità vendute nel 2023 , è chiaro che molte compagnie percepiscono quello degli handheld come un settore in forte crescita , decidendo così di proporre le proprie soluzioni.

Lenovo Legion Go è il nuovo handheld in stile Steam Deck che l'azienda cinese si prepara a lanciare sul mercato, stando a un leak riportato dal giornalista Jez Corden, che cita alcune fonti in possesso di informazioni sul dispositivo in questione.

Non è la prima volta per Lenovo

Lenovo Legion Play

In effetti Lenovo Legion Go non sarebbe in teoria il primo handheld dell'azienda, che tempo fa era in procinto di lanciare Lenovo Legion Play ma ha poi deciso di cancellare il progetto, che tuttavia si poneva in maniera molto diversa rispetto a questi ultimi rumor.

In quel caso si trattava infatti di un dispositivo pensato esclusivamente per il cloud gaming, basato su Android e dotato dunque di una componentistica molto meno sofisticata rispetto al Legion Go, che tuttavia non ha ancora un periodo di uscita.