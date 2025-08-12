Amazon chiude l’app store per Android: la data dell'addio è molto vicina, cosa cambia per gli utenti adesso?

La decisione non arriva del tutto a sorpresa: già a febbraio 2025 il team di Amazon aveva annunciato l'intenzione di dismettere lo store per Android entro la fine dell'anno , dopo aver già cessato il supporto su Windows. Secondo l'azienda, la mossa punta a concentrare risorse e sviluppo sull'esperienza d'uso dei dispositivi proprietari , dove si concentra la maggior parte dell'attività degli utenti.

Amazon si prepara a dire addio alla versione Android del suo app store : la chiusura definitiva è fissata per mercoledì 20 agosto 2025 . Da quella data, lo store rimarrà operativo soltanto sui dispositivi delle serie Fire TV e Fire Tablet , segnando la fine di un capitolo aperto oltre dieci anni fa.

Per gli utenti che dispongono di un saldo in Amazon Coins, la raccomandazione è chiara: spenderle quanto prima. Il colosso statunitense ha dichiarato che sarà possibile richiedere un rimborso delle monete virtuali non utilizzate, ma al momento non ha fornito indicazioni precise sulle modalità o sui tempi.

Dal mese di febbraio, agli sviluppatori non è più stato possibile pubblicare nuove app sull'Amazon Appstore per Android, pur restando consentiti gli aggiornamenti delle app esistenti. Con la chiusura del 20 agosto, la situazione cambierà radicalmente : le applicazioni scaricate tramite lo store non saranno più garantite per funzionare su dispositivi Android, con il rischio concreto che smettano di avviarsi o diventino instabili.

La strategia di Amazon

Questa scelta segna un cambiamento strategico per Amazon, che abbandona la competizione diretta con il Google Play Store e altri marketplace Android per concentrarsi sull'ecosistema chiuso dei propri dispositivi. Resta da vedere come reagiranno gli utenti e gli sviluppatori che finora avevano utilizzato lo store come alternativa per la distribuzione di app su Android.

Amazon app store

Rimaniamo in attesa, dunque, di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda. Ciò che è certo è che mancano davvero pochi giorni alla chiusura e al termine del servizio che l'applicazione diretta offre sui telefoni Android.