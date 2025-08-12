Snapdragon 8 Elite Gen 2 debutta nei benchmark sul Galaxy S26 Edge

A poche settimane dal lancio ufficiale previsto al Qualcomm Snapdragon Summit del 23 settembre, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 2 ha fatto la sua comparsa nei primi test prestazionali . Il chipset di punta è stato individuato su Geekbench 6 all'interno di un Samsung Galaxy S26 Edge (sigla SM-S947U), rivelando dati che confermano le attese di un notevole incremento di potenza rispetto alla generazione precedente.

Prestazioni elevate, ma frequenze ridotte

Nei test, il Galaxy S26 Edge ha totalizzato 3.393 punti in single-core e 11.515 punti in multi-core, numeri di rilievo per uno smartphone top di gamma con Android 16 e 12 GB di RAM. Il processore utilizza una configurazione 2 + 6 core con performance core capaci di raggiungere i 4,74 GHz e core ad alta efficienza a 3,63 GHz, grazie al processo produttivo TSMC N3P a 3 nm di terza generazione, che garantisce maggiore efficienza e consente frequenze più spinte. Tuttavia, in questa sessione di test i core ad alte prestazioni erano limitati a 4,00 GHz, il che suggerisce un margine ulteriore di miglioramento nei risultati finali.

Il nuovo SoC ha già impressionato in AnTuTu con un punteggio di 3,8 milioni, circa il 40% superiore al miglior risultato registrato dai dispositivi Snapdragon 8 Elite di prima generazione. I dati emersi da Geekbench vanno interpretati come una fotografia della potenza istantanea e non della performance sostenuta, visto che il benchmark non misura il comportamento sotto carichi prolungati e quindi non considera il possibile thermal throttling.