LEGO Smart Play, presentati i primi tre set dedicati a Star Wars

"Lavoriamo con i nostri incredibili amici di Lucasfilm da oltre venticinque anni e il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare esperienze originali e uniche per la community dei fan attraverso i nostri set", ha dichiarato Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del LEGO Group.

Si tratta di Luke's Red Five X-wing, Darth Vader's TIE Fighter e Throne Room Duel & A-wing . Ognuno dei set include un LEGO Smart Brick con caricatore, almeno una LEGO Smart Minifigure e specifici LEGO Smart Tag: elementi che sbloccano suoni, luci e interazioni dinamiche.

Sono stati presentati i primi tre set di LEGO Smart Play , l'innovativa tecnologia che rende interattiva l'esperienza con i celebri mattoncini di plastica, e che farà il proprio debutto in collaborazione con Star Wars il prossimo 1 marzo.

Un ottimo inizio

L'annuncio di LEGO Smart Play, alcuni giorni fa, ha scatenato l'entusiasmo dei tantissimi appassionati di LEGO, che si sono subito chiesti quali sarebbero stati i primi set a trarre vantaggio da questa interessante tecnologia. Ebbene, la scelta di Star Wars appare perfettamente comprensibile.

Scendendo nel dettaglio dei tre prodotti, Luke's Red Five X-Wing si presenta come un set da 584 pezzi con Luke Skywalker in versione pilota, la Principessa Leia, R2-D2 e varie minifigure Ribelli e Stormtrooper, capace di attivare effetti come suoni laser, motori e sequenze di rifornimento e riparazione.

Darth Vader's TIE Fighter è invece un set da 473 pezzi che include un avamposto ribelle, una stazione di rifornimento imperiale e una Smart Minifigure di Darth Vader, con il rombo dei motori ionici che prende vita grazie allo Smart Brick.

Infine Throne Room Duel & A-Wing è, un ricco set da 962 pezzi che ricrea il celebre duello finale tra Luke Skywalker e Darth Vader ne Il Ritorno dello Jedi, con Smart Minifigure di Luke, Vader e dell'Imperatore Palpatine, oltre a un A-Wing e alle Guardie Reali.