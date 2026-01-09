LEGO Smart Play, presentati i primi tre set dedicati a Star Wars

Sono stati presentati i primi tre set di LEGO Smart Play, l'innovativa tecnologia che rende interattiva l'esperienza con i celebri mattoncini di plastica, e che farà il proprio debutto in collaborazione con Star Wars il prossimo 1 marzo.
Già prenotabili online ma non in Italia, almeno per il momento, i set riprendono alcuni dei personaggi più iconici dell'universo di Guerre Stellari, aggiungendo quel tocco in più garantito dallo Smart Brick e dagli altri componenti della linea Smart Play.
Si tratta di Luke's Red Five X-wing, Darth Vader's TIE Fighter e Throne Room Duel & A-wing. Ognuno dei set include un LEGO Smart Brick con caricatore, almeno una LEGO Smart Minifigure e specifici LEGO Smart Tag: elementi che sbloccano suoni, luci e interazioni dinamiche.
"Lavoriamo con i nostri incredibili amici di Lucasfilm da oltre venticinque anni e il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare esperienze originali e uniche per la community dei fan attraverso i nostri set", ha dichiarato Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del LEGO Group.
"Con LEGO Smart Play, storie e personaggi leggendari della galassia di Star Wars prenderanno vita come mai prima d'ora."
Un ottimo inizio
L'annuncio di LEGO Smart Play, alcuni giorni fa, ha scatenato l'entusiasmo dei tantissimi appassionati di LEGO, che si sono subito chiesti quali sarebbero stati i primi set a trarre vantaggio da questa interessante tecnologia. Ebbene, la scelta di Star Wars appare perfettamente comprensibile.
Scendendo nel dettaglio dei tre prodotti, Luke's Red Five X-Wing si presenta come un set da 584 pezzi con Luke Skywalker in versione pilota, la Principessa Leia, R2-D2 e varie minifigure Ribelli e Stormtrooper, capace di attivare effetti come suoni laser, motori e sequenze di rifornimento e riparazione.
Darth Vader's TIE Fighter è invece un set da 473 pezzi che include un avamposto ribelle, una stazione di rifornimento imperiale e una Smart Minifigure di Darth Vader, con il rombo dei motori ionici che prende vita grazie allo Smart Brick.
Infine Throne Room Duel & A-Wing è, un ricco set da 962 pezzi che ricrea il celebre duello finale tra Luke Skywalker e Darth Vader ne Il Ritorno dello Jedi, con Smart Minifigure di Luke, Vader e dell'Imperatore Palpatine, oltre a un A-Wing e alle Guardie Reali.