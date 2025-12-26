I set LEGO Pokémon in arrivo la prossima estate includerebbero Charizard, Mewtwo, Eevee e molti altri

All'inizio dell'anno The Pokémon Company e LEGO hanno annunciato la nuova linea di prodotti LEGO Pokémon, con il lancio previsto nel corso del 2026. Sebbene al momento le informazioni ufficiali siano ancora poche, da mesi circolano indiscrezioni su cosa potrebbero aspettarsi i fan dai primi set.
Il mese scorso, ad esempio, si è parlato di un set a tema Pokémon Blu e Rosso con Charmander, Squirtle e Bulbasaur, descritto come un prodotto di fascia alta e potenzialmente previsto per il Pokémon Day del 27 febbraio. Ora il noto insider Brick Tap è tornato alla carica con un'altra soffiata, questa volta relativi ai set che potrebbero arrivare la prossima estate.
Da Pikachu e Eevee a Charizard e Mewtwo
Secondo quanto riportato dall'insider, sarebbero in programma almeno dieci prodotti diversi, tutti appartenenti alla linea Smart Play e compatibili con lo Smart Brick, il mattoncino intelligente dotato di sensori, luci, audio e connettività.
La varietà non mancherebbe: tra i set citati figurano la casa‑allenamento di Pikachu, le evoluzioni di Eevee, un dojo con Riolu e il laboratorio di Mewtwo. Alcuni kit sembrano inoltre dedicati a veri e propri scontri, come Jolteon vs Charizard. Di seguito l'elenco dei presunti prodotti in arrivo durante l'estate 2026:
- 72156 - Squirtle's Training Buggy Adventure
- 72157 - Charmander's Wild Encounter with Geodude
- 72164 - Pikachu's Training House (Includes Smart Brick)
- 72166 - Cubone vs Gengar's Ghost Challenge
- 72167 - Jolteon vs Charizard
- 721xx - Scorbunny Evolution
- 721xx - Stadium Bus (Pokémon: Larvitar and Croagunk)
- 721xx - Eevee Evolution
- 721xx - Dojo House and Riolu
- 721xx - Mewtwo Lab
Come sempre quando si parla di leak legati ai set LEGO, è consigliabile prendere queste informazioni con cautela, in attesa di conferme ufficiali da parte di LEGO e The Pokémon Company.