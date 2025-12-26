I set LEGO Pokémon in arrivo la prossima estate includerebbero Charizard, Mewtwo, Eevee e molti altri

All'inizio dell'anno The Pokémon Company e LEGO hanno annunciato la nuova linea di prodotti LEGO Pokémon, con il lancio previsto nel corso del 2026. Sebbene al momento le informazioni ufficiali siano ancora poche, da mesi circolano indiscrezioni su cosa potrebbero aspettarsi i fan dai primi set.

Il mese scorso, ad esempio, si è parlato di un set a tema Pokémon Blu e Rosso con Charmander, Squirtle e Bulbasaur, descritto come un prodotto di fascia alta e potenzialmente previsto per il Pokémon Day del 27 febbraio. Ora il noto insider Brick Tap è tornato alla carica con un'altra soffiata, questa volta relativi ai set che potrebbero arrivare la prossima estate.