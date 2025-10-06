Da LEGO trapelano possibili immagini di un Pikachu della serie Pokémon e un X-Wing di Star Wars

C'è da dire che, almeno per quanto riguarda il Pikachu, la reazioni non sono delle migliori, ben sintetizzate da alcuni commenti all'immagine su Reddit che lo definiscono "orribile", ma ovviamente rimaniamo in attesa di vedere qualche materiale ufficiale.

Sappiamo che sono in arrivo nuovi set LEGO Pokémon nei prossimi mesi, ma un leak emerso online sembra aver svelato prima del tempo la forma di alcuni di questi nuovi oggetti da collezione, nella fattispecie con un' immagine raffigurante un Pikachu e anche un X-Wing da Star Wars .

Reazioni contrastanti al Pikachu di LEGO

È ormai da tempo che aspettiamo l'arrivo dei set di LEGO Pokémon: la collaborazione è stata annunciata in via ufficiale lo scorso marzo con un primo teaser trailer, ma nulla di preciso è emerso da allora tranne vari leak.



Tra questi, abbiamo visto i prezzi dei primi set, una data d'uscita e anche un terzo set da collezione, oltre al fatto che sembra esserci un ricchissimo set con un prezzo alquanto folle in arrivo.

Un altro leak fa pensare che possano uscire ben 20 set LEGO Pokémon nel 2026, tanto per far capire la scala di questa collaborazione che si preannuncia decisamente ricca, in attesa di vedere nel concreto di cosa si tratti.

Al momento possiamo vedere questo Pikachu di LEGO che non sembra aver soddisfatto più di tanto i fan, la cui immagine giunge insieme a quella di un X-Wing evidentemente in arrivo in un nuovo set LEGO Star Wars previsto per il 2026, in attesa di scoprire altro.