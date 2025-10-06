Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory pare sia più apprezzato de Gli Artigli di Awaji

Protagonista di una presentazione ufficiale che verrà trasmessa oggi alle 18.00, Valley of Memory è un progetto che è stato finanziato dal Saudi Arabian Public Investment Fund , all'evidente scopo di promuovere e pubblicizzare la location che farà da sfondo a questa avventura.

Nello specifico, il video di Valley of Memory ha totalizzato al momento oltre 225.000 visualizzazioni e 10.286 like , contro le circa 158.000 visualizzazioni con 3.400 like del trailer del DLC di Assassin's Creed Shadows, disponibile dallo scorso 16 settembre.

A quanto pare Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory è stato più apprezzato de Gli Artigli di Awaji , almeno a giudicare dal numero di visualizzazioni e di like ricevuti dal trailer di annuncio dell'espansione gratuita per l'episodio con protagonista Basim.

Prevale il desiderio di un Assassin's Creed "classico"?

I giocatori di Steam hanno definito "orribile" Assassin's Creed Shadows: Gli artigli di Awaji, ma la questione relativa alle visualizzazioni e ai like è probabilmente più profonda e legata non soltanto alle polemiche che hanno accompagnato il capitolo ambientato nel Giappone feudale fin dal suo annuncio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La sensazione, infatti, è che fra i tantissimi appassionati ci sia il desiderio di un possibile ritorno al passato per la serie Ubisoft, ritorno che potrebbe senza dubbio trovare soddisfazione nei remake di cui si parla ormai da tempo.