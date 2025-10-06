1

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory pare sia più apprezzato de Gli Artigli di Awaji

A giudicare dalle visualizzazioni e dai like ricevuti dal trailer di annuncio, pare proprio che Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory sia stato più apprezzato di Assassin's Creed Shadows: Gli Artigli di Awaji.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/10/2025
Basim in Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
A quanto pare Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory è stato più apprezzato de Gli Artigli di Awaji, almeno a giudicare dal numero di visualizzazioni e di like ricevuti dal trailer di annuncio dell'espansione gratuita per l'episodio con protagonista Basim.

Nello specifico, il video di Valley of Memory ha totalizzato al momento oltre 225.000 visualizzazioni e 10.286 like, contro le circa 158.000 visualizzazioni con 3.400 like del trailer del DLC di Assassin's Creed Shadows, disponibile dallo scorso 16 settembre.

Protagonista di una presentazione ufficiale che verrà trasmessa oggi alle 18.00, Valley of Memory è un progetto che è stato finanziato dal Saudi Arabian Public Investment Fund, all'evidente scopo di promuovere e pubblicizzare la location che farà da sfondo a questa avventura.

Come detto, fra un paio d'ore potremo scoprire tutti i dettagli sull'espansione, in cui ritroveremo Basim alle prese con una missione che lo vedrà esplorare l'antica città di AlUla, appunto in Arabia Saudita.

Prevale il desiderio di un Assassin's Creed "classico"?

I giocatori di Steam hanno definito "orribile" Assassin's Creed Shadows: Gli artigli di Awaji, ma la questione relativa alle visualizzazioni e ai like è probabilmente più profonda e legata non soltanto alle polemiche che hanno accompagnato il capitolo ambientato nel Giappone feudale fin dal suo annuncio.

La sensazione, infatti, è che fra i tantissimi appassionati ci sia il desiderio di un possibile ritorno al passato per la serie Ubisoft, ritorno che potrebbe senza dubbio trovare soddisfazione nei remake di cui si parla ormai da tempo.

