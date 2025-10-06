Assassin's Creed Mirage svelerà oggi la nuova espansione gratuita: vediamo a che ora

Assassin's Creed è una serie molto attiva e negli ultimi mesi abbiamo visto grande movimento dietro le quinte (e anche di fronte) per Assassin's Creed Shadows. C'è però un "vecchio" gioco che pare voler calcare le scene ancora una volta: parliamo ovviamente di Assassin's Creed Mirage .

Cosa mostrerà Ubisoft per Assassin's Creed Mirage

Come potete vedere l'account Assassin's Creed ITA ha condiviso il seguente messaggio: "Sono passati due anni e Basim è tornato!!! E sta portando qualcosa di nuovo. Valley of Memory sta arrivando." Poi, viene indicato giorno e ora (il post è di ieri, quindi con "domani" intendono il 6 ottobre) e viene precisato che sarà possibile seguire il tutto tramite Twitch e YouTube.

Ricordiamo che questa nuova espansione sarà completamente gratuita e ci porterà ad Al-'Ula nel nono secolo. In precedenza era stato affermato che possiamo aspettarci "miglioramenti del gameplay per il gioco base e anche una nuova ambientazione".

Al-'Ula potrebbe essere sconosciuta ai più, ma era una importante città commerciale dal VI secolo a.C. in poi. Negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha trasformato l'area in una meta turistica e l'impressione è che il progetto serva anche a pubblicizzare la zona, visto che secondo i report il tutto è stato finanziato da Savvy Games Group, un conglomerato gestito dal Fondo di investimento pubblico (PIF) del governo dell'Arabia Saudita.

Ubisoft ha replicato ai report affermando che il progetto è realizzato in collaborazione con molteplici partner, senza precisare nulla in più.