Nintendo Switch 2 e Mario Kart World dominano la classifica giapponese dal 15 al 21 dicembre: un periodo chiave per gli acquisti natalizi, che non a caso vedono la nuova console ibrida e il suo titolo di punta in testa alle preferenze degli appassionati nipponici.

I dati riportati da Famitsu lasciano ben poco spazio ai dubbi: Switch 2 ha quasi raggiunto i 3,6 milioni di unità vendute nel solo Giappone, mentre Mario Kart World si avvicina ai 2,6 milioni di copie, molte delle quali inevitabilmente in bundle con la piattaforma Nintendo.

[NS2] Mario Kart World - 115.729 (2.573.736) [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 72.820 (1.470.354) [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - 54.096 (957.286) [NS2] Kirby Air Riders - 49.220 (377.044) [NS2] Momotaro Dentetsu 2 - 26.323 (158.381) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 22.898 (199.905) [NS2] Donkey Kong Bananza - 16.165 (419.948) [NSW] Minecraft - 16.038 (4.094.207) [NS2] Super Mario Party Jamboree - 14.268 (111.628) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 13.352 (8.297.279)

È fondamentalmente un monopolio quello rappresentato nella top 10 software, con Leggende Pokémon: Z-A a occupare la seconda e la terza posizione nelle versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, seguiti da Kirby Air Riders e Momotaro Dentetsu 2.