Nintendo Switch 2 e Mario Kart World dominano la classifica giapponese dal 15 al 21 dicembre: un periodo chiave per gli acquisti natalizi, che non a caso vedono la nuova console ibrida e il suo titolo di punta in testa alle preferenze degli appassionati nipponici.
I dati riportati da Famitsu lasciano ben poco spazio ai dubbi: Switch 2 ha quasi raggiunto i 3,6 milioni di unità vendute nel solo Giappone, mentre Mario Kart World si avvicina ai 2,6 milioni di copie, molte delle quali inevitabilmente in bundle con la piattaforma Nintendo.
- [NS2] Mario Kart World - 115.729 (2.573.736)
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 72.820 (1.470.354)
- [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - 54.096 (957.286)
- [NS2] Kirby Air Riders - 49.220 (377.044)
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 - 26.323 (158.381)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 22.898 (199.905)
- [NS2] Donkey Kong Bananza - 16.165 (419.948)
- [NSW] Minecraft - 16.038 (4.094.207)
- [NS2] Super Mario Party Jamboree - 14.268 (111.628)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 13.352 (8.297.279)
È fondamentalmente un monopolio quello rappresentato nella top 10 software, con Leggende Pokémon: Z-A a occupare la seconda e la terza posizione nelle versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, seguiti da Kirby Air Riders e Momotaro Dentetsu 2.
La classifica hardware
Come riportato nei giorni scorsi, la nuova PS5 a prezzo ridotto per il Giappone non sembra aver avuto un grande impatto e infatti le vendite della console Sony risultano sostanzialmente inferiori a quelle di Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.
- Nintendo Switch 2 - 221.033 (3.583.810)
- Nintendo Switch modello OLED - 18.864 (9.383.918)
- PlayStation 5 Digital Edition - 13.231 (1.103.941)
- Nintendo Switch Lite - 12.641 (6.792.689)
- Nintendo Switch - 6.679 (20.206.761)
- PlayStation 5 - 4.149 (5.865.430)
- PlayStation 5 Pro - 1.927 (309.607)
- Xbox Series X Digital Edition - 97 (24.502)
- Xbox Series S - 50 (340.290)
- Xbox Series X - 37 (323.838)