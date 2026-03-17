Quando mancano ormai pochi giorni al lancio, Crimson Desert è a un passo dal primo posto nella classifica Steam: il titolo di Pearl Abyss è secondo e guadagna dunque due posizioni rispetto alla settimana scorsa, con Slay the Spire 2 che mantiene il comando.

Alle sue spalle troviamo un altro gioco piuttosto agguerrito, ovverosia Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che agguanta il terzo posto superando Resident Evil Requiem, che dunque cede una posizione e con Marathon va a chiudere la top five.

Slay the Spire 2 Crimson Desert Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Resident Evil Requiem Marathon John Carpenter's Toxic Commando EA Sports FC 26 Steam Deck Ready or Not ARC Raiders

C'è insomma tanta curiosità e tanto entusismo attorno a Crimson Desert, che la settimana prossima troveremo inevitabilmente al primo posto della classifica visti i risultati che il gioco è riuscito a ottenere finora considerando le sole prenotazioni.