Quando mancano ormai pochi giorni al lancio, Crimson Desert è a un passo dal primo posto nella classifica Steam: il titolo di Pearl Abyss è secondo e guadagna dunque due posizioni rispetto alla settimana scorsa, con Slay the Spire 2 che mantiene il comando.
Alle sue spalle troviamo un altro gioco piuttosto agguerrito, ovverosia Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che agguanta il terzo posto superando Resident Evil Requiem, che dunque cede una posizione e con Marathon va a chiudere la top five.
- Slay the Spire 2
- Crimson Desert
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Resident Evil Requiem
- Marathon
- John Carpenter's Toxic Commando
- EA Sports FC 26
- Steam Deck
- Ready or Not
- ARC Raiders
C'è insomma tanta curiosità e tanto entusismo attorno a Crimson Desert, che la settimana prossima troveremo inevitabilmente al primo posto della classifica visti i risultati che il gioco è riuscito a ottenere finora considerando le sole prenotazioni.
Un ottimo debutto per John Carpenter's Toxic Commando
Guardando alla seconda metà della classifica, spicca l'ottimo debutto in sesta posizione di John Carpenter's Toxic Commando, che abbiamo recensito alcuni giorni fa, trovandolo uno sparatutto in cooperativa solido e divertente.
Il titolo sviluppato da Saber Interactive ripropone la formula di Left 4 Dead ma con tante novità, dalle mappe aperte alle abilità speciali, e grazie anche al supporto per il crossplay l'eventualità di trovare server vuoti sembrerebbe scongiurata.