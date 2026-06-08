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007 First Light domina la classifica UK, Final Fantasy 7 Rebirth torna in top 10 con le versioni Xbox e Switch 2

007 First Light continua a dominare la classifica UK, mentre Final Fantasy 7 Rebirth rientra in top 10 grazie al debutto su Xbox e Switch 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/06/2026
Il giovane James Bond protagonista di 007 First Light

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito. E, come prevedibile, 007 First Light mantiene saldamente la prima posizione, complice anche il forte legame culturale tra James Bond e il pubblico britannico.

Nessuna variazione neppure al secondo posto, dove rimane LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro. A sorpresa, invece, Mortal Kombat 11 Ultimate risale fino al terzo posto, mentre Resident Evil Requiem scivola all'ottava posizione.

Chi scende e chi sale

Tra le poche novità della settimana spicca Final Fantasy 7 Rebirth, che rientra in top 10 grazie al debutto delle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Da segnalare anche la risalita di F1 25 in top 20, trainata dal lancio del 2026 Season Pack, la grande espansione che quest'anno sostituisce l'uscita di un nuovo capitolo principale.

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Di seguito la classifica inglese dell'ultima settimana:

  1. 007 First Light
  2. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  3. Mortal Kombat 11 Ultimate
  4. Final Fantasy VII Rebirth
  5. Mortal Kombat X
  6. Pokémon Pokopia
  7. Call of Duty: Black Ops 7
  8. Resident Evil Requiem
  9. Mario Kart World
  10. Armored Core VI: Fires of Rubicon
  11. Ghost of Yotei
  12. Minecraft
  13. EA Sports FC 25
  14. Yoshi and the Mysterious Book
  15. F1 25
  16. Pokémon Legends: Z-A
  17. Mad Max
  18. Animal Crossing: New Horizons
  19. Pragmata
  20. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
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