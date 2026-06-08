007 First Light domina la classifica UK, Final Fantasy 7 Rebirth torna in top 10 con le versioni Xbox e Switch 2

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito. E, come prevedibile, 007 First Light mantiene saldamente la prima posizione, complice anche il forte legame culturale tra James Bond e il pubblico britannico.

Nessuna variazione neppure al secondo posto, dove rimane LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro. A sorpresa, invece, Mortal Kombat 11 Ultimate risale fino al terzo posto, mentre Resident Evil Requiem scivola all'ottava posizione.