007 First Light domina la classifica UK, Final Fantasy 7 Rebirth torna in top 10 con le versioni Xbox e Switch 2

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito. E, come prevedibile, 007 First Light mantiene saldamente la prima posizione, complice anche il forte legame culturale tra James Bond e il pubblico britannico.
Nessuna variazione neppure al secondo posto, dove rimane LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro. A sorpresa, invece, Mortal Kombat 11 Ultimate risale fino al terzo posto, mentre Resident Evil Requiem scivola all'ottava posizione.
Chi scende e chi sale
Tra le poche novità della settimana spicca Final Fantasy 7 Rebirth, che rientra in top 10 grazie al debutto delle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Da segnalare anche la risalita di F1 25 in top 20, trainata dal lancio del 2026 Season Pack, la grande espansione che quest'anno sostituisce l'uscita di un nuovo capitolo principale.
Di seguito la classifica inglese dell'ultima settimana:
- 007 First Light
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Final Fantasy VII Rebirth
- Mortal Kombat X
- Pokémon Pokopia
- Call of Duty: Black Ops 7
- Resident Evil Requiem
- Mario Kart World
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Ghost of Yotei
- Minecraft
- EA Sports FC 25
- Yoshi and the Mysterious Book
- F1 25
- Pokémon Legends: Z-A
- Mad Max
- Animal Crossing: New Horizons
- Pragmata
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
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