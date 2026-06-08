NVIDIA, nuovo accordo con SK hynix per le super memorie dei computer IA

L'intesa arriva in una fase in cui il mercato dei data center dedicati all'IA sta accelerando rapidamente. L'addestramento di modelli sempre più grandi, insieme alla diffusione dell'IA agentica e dei sistemi robotici autonomi, richiede hardware specializzato e componenti in grado di mantenere elevata la velocità di elaborazione. Le memorie ad alte prestazioni rappresentano uno degli elementi centrali di questa evoluzione tecnologica.

NVIDIA e SK Hynix hanno annunciato una nuova partnership pluriennale focalizzata sullo sviluppo delle memorie di prossima generazione per i sistemi IA, con l'obiettivo di sostenere la crescente domanda globale di potenza computazionale. Le infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale continuano infatti ad aumentare di dimensioni e complessità, spingendo i produttori di chip e componenti a stringere accordi di lungo periodo.

NVIDIA e SK hynix puntano sulle memorie per le fabbriche IA

Secondo quanto comunicato dalle due aziende, la collaborazione sarà allineata alla roadmap infrastrutturale di NVIDIA e riguarderà diversi segmenti hardware. SK hynix lavorerà infatti allo sviluppo di nuove memorie destinate ai supercomputer IA Vera Rubin (da poco entrata in piena produzione, ai processori Vera, ai computer equipaggiati con piattaforme RTX Spark e ai sistemi robotici Jetson Thor.

Vera Rubin di NVIDIA

L'accordo nasce anche dalla necessità di affrontare tempi di sviluppo sempre più lunghi nel settore dei semiconduttori avanzati. Le memorie di fascia alta richiedono investimenti elevati, capacità produttive dedicate e cicli di progettazione complessi. Con l'espansione delle cosiddette "fabbriche IA", NVIDIA punta quindi a garantirsi una catena di approvvigionamento stabile per i prossimi anni.

Parallelamente, le due società collaboreranno anche sul fronte della progettazione e produzione dei semiconduttori. SK hynix utilizzerà le librerie CUDA-X di NVIDIA e il framework PhysicsNeMo per accelerare le simulazioni necessarie allo sviluppo dei chip. Le tecnologie saranno applicate a processi come la litografia computazionale e i flussi TCAD, utilizzati nella progettazione avanzata dei semiconduttori.

La collaborazione coinvolgerà inoltre il settore dell'automazione industriale. SK hynix sta sviluppando gemelli digitali delle proprie fabbriche attraverso NVIDIA Omniverse e OpenUSD, con l'obiettivo di simulare e ottimizzare gli ambienti produttivi in tre dimensioni. I sistemi potranno essere impiegati per coordinare robot autonomi, ottimizzare i flussi logistici interni e migliorare la gestione operativa degli impianti produttivi.

Le aziende stanno valutando anche l'integrazione dei gemelli digitali con software industriali esistenti e sistemi IA agentici. L'obiettivo è automatizzare parte dei processi decisionali all'interno delle fabbriche, utilizzando modelli capaci di analizzare dati produttivi e suggerire interventi operativi in tempo reale.