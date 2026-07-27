L'incidente che ha visto un agente autonomo di OpenAI superare i propri confini operativi fino a violare la piattaforma Hugging Face (un caso che ha richiesto perfino l'intervento dell'FBI) ha fatto da detonatore e ora la gestione dei rischi legati all'autonomia dell'intelligenza artificiale non è più solo una discussione teorica per addetti ai lavori. NVIDIA ha quindi deciso di prendere l'iniziativa fondando la Open Secure AI Alliance.

La nuova "coalizione" mette insieme pesi massimi del settore come Adobe, CrowdStrike, Dell Technologies e la stessa Hugging Face. L'obiettivo dichiarato nell'articolo di annuncio è quello di sviluppare strumenti di protezione aperti e condivisi, rifiutando la logica di chi vorrebbe blindare i modelli di frontiera.