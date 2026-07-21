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NVIDIA presenta Synthetic Video Detector: un nuovo strumento IA capace di riconoscere i contenuti falsi

NVIDIA ha presentato Synthetic Video Detector, un nuovo servizio ideato per identificare i video creati con l'intelligenza artificiale e contrastare le notizie false.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/07/2026
Huang NVIDIA

Con i rapidi progressi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, distinguere un filmato autentico da uno generato al computer sta diventando un'impresa sempre più complessa. Se da un lato queste tecnologie offrono grandi opportunità creative, dall'altro rischiano di compromettere la fiducia del pubblico quando i contenuti falsi vengono spacciati per notizie vere.

Per affrontare questo problema, NVIDIA ha deciso di mettere in campo le proprie risorse tecnologiche lanciando uno strumento chiamato Synthetic Video Detector. Questo servizio è stato progettato per analizzare i filmati sequenza per sequenza, assegnando a ciascun video un punteggio che indica la probabilità che il contenuto sia stato creato artificialmente.

Chi e come può essere sfruttata questa tecnologia NVIDIA?

I team dei giornali e delle emittenti possono sfruttare questi dati per organizzare il lavoro di controllo, isolando le clip dubbie o segnalandole per verifiche più approfondite. L'azienda sottolinea che il programma non intende sostituire i metodi tradizionali di giornalismo, ma vuole offrire un supporto pratico quando occorre prendere decisioni in tempi molto stretti.

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Sul piano dell'efficacia, il sistema raggiunge un livello di precisione del 92% sui filmati originali non compressi, mantenendo un'ottima capacità di analisi anche quando la qualità del video viene ridotta per la trasmissione sul web.

Oltre alla precisione, il nuovo strumento targato NVIDIA ha un altro punto di forza

Oltre alla precisione, la vera forza di questa soluzione risiede nella velocità: sui sistemi dotati di schede grafiche NVIDIA, l'analisi di un filmato in alta definizione richiede appena 22 millisecondi. NVIDIA sta già collaborando con l'azienda Wowza per inserire questa tecnologia all'interno delle sue piattaforme di gestione video.

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Grazie a questa intesa, il nuovo strumento di controllo sarà presto accessibile a oltre 35.000 installazioni sparse in 170 paesi, offrendo un aiuto concreto a chi deve garantire l'autenticità delle immagini ogni giorno. Che cosa ne pensate di questo strumento e di questa tecnologia? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti sottostante.

#Tecnologia
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