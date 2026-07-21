NVIDIA presenta Synthetic Video Detector: un nuovo strumento IA capace di riconoscere i contenuti falsi

Con i rapidi progressi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, distinguere un filmato autentico da uno generato al computer sta diventando un'impresa sempre più complessa. Se da un lato queste tecnologie offrono grandi opportunità creative, dall'altro rischiano di compromettere la fiducia del pubblico quando i contenuti falsi vengono spacciati per notizie vere.

Per affrontare questo problema, NVIDIA ha deciso di mettere in campo le proprie risorse tecnologiche lanciando uno strumento chiamato Synthetic Video Detector. Questo servizio è stato progettato per analizzare i filmati sequenza per sequenza, assegnando a ciascun video un punteggio che indica la probabilità che il contenuto sia stato creato artificialmente.