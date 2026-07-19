TikTok avvia i test di un sistema basato sull'intelligenza artificiale per individuare i deepfake

TikTok ha avviato la sperimentazione di una nuova funzionalità progettata per aiutare i creator a individuare eventuali contenuti generati con l'intelligenza artificiale che riproducono il loro aspetto senza autorizzazione. Il test, al momento, coinvolge un numero limitato di utenti negli Stati Uniti e rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro la diffusione dei deepfake sulle piattaforme social.
La funzione è facoltativa e richiede l'adesione volontaria dei creator interessati. Prima di poter utilizzare il servizio, gli utenti selezionati devono completare una procedura di verifica dell'identità affidata alla società specializzata Jumio. Il processo comprende una scansione del volto eseguita in tempo reale e il controllo di un documento d'identità.
La posizione di TikTok
Secondo quanto dichiarato da TikTok, i documenti utilizzati durante la verifica non vengono conservati dall'azienda. Inoltre, le informazioni biometriche raccolte sono impiegate esclusivamente per confrontare il volto del creator con eventuali contenuti sospetti e individuare possibili utilizzi non autorizzati della sua immagine.
Una volta completata la verifica, il sistema analizza la piattaforma alla ricerca di video creati tramite intelligenza artificiale che potrebbero riprodurre le sembianze del creator.
Qualora vengano individuati contenuti potenzialmente problematici, l'utente può esaminare i risultati e decidere se inoltrare una segnalazione a TikTok per richiedere ulteriori verifiche. L'obiettivo della nuova funzione è offrire agli autori uno strumento aggiuntivo per monitorare l'utilizzo della propria immagine
Disponibilità e rollout della nuova funzione di TikTok
Attualmente il programma è disponibile solo per una parte dei creator statunitensi e TikTok non ha comunicato quando o se il servizio verrà esteso ad altri Paesi o reso disponibile a tutta la community. L'iniziativa si inserisce in una tendenza già osservata nel settore.
Anche YouTube sta sviluppando strumenti simili per aiutare gli utenti a individuare contenuti creati con l'intelligenza artificiale che utilizzano il loro volto senza autorizzazione.
La piattaforma di Google ha recentemente esteso questa funzione a tutti gli utenti adulti. Con questa sperimentazione, TikTok punta quindi a rafforzare la tutela dell'identità digitale degli utenti.