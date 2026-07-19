TikTok avvia i test di un sistema basato sull'intelligenza artificiale per individuare i deepfake

TikTok ha avviato la sperimentazione di una nuova funzionalità progettata per aiutare i creator a individuare eventuali contenuti generati con l'intelligenza artificiale che riproducono il loro aspetto senza autorizzazione. Il test, al momento, coinvolge un numero limitato di utenti negli Stati Uniti e rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro la diffusione dei deepfake sulle piattaforme social.

La funzione è facoltativa e richiede l'adesione volontaria dei creator interessati. Prima di poter utilizzare il servizio, gli utenti selezionati devono completare una procedura di verifica dell'identità affidata alla società specializzata Jumio. Il processo comprende una scansione del volto eseguita in tempo reale e il controllo di un documento d'identità.