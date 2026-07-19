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Splatoon Raiders conquista la classifica eShop di Nintendo Switch 2

Pur non essendo ancora uscito, Splatoon Raiders ha già conquistato la vetta della classifica eShop dedicata ai giochi per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/07/2026
I personaggi di Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
News Video Immagini

Mancano ancora alcuni giorni all'uscita, fissata al prossimo 23 luglio, ma Splatoon Raiders ha già conquistato la classifica eShop di Nintendo Switch 2 grazie alle sole prenotazioni: un risultato importante per lo spin-off a base single player.

Attualmente disponibile in pre-caricamento, il gioco è riuscito a superare il remake di Star Fox e il debutto del brillante Denshattack!, che come da previsioni si è invece imposto sulla classifica dei titoli che è possibile acquistare nel solo formato digitale.

  1. Splatoon Raiders
  2. Star Fox
  3. Denshattack!
  4. Mario Kart World
  5. Moonlight Peaks
  6. Pokémon Pokopia
  7. Final Fantasy VII Rebirth
  8. Digimon Story: Time Stranger
  9. Final Fantasy VII Remake Intergrade
  10. Donkey Kong Bananza
La classifica eShop di Nintendo Switch 2 è dominata da un cozy game poco conosciuto La classifica eShop di Nintendo Switch 2 è dominata da un cozy game poco conosciuto

Il bizzarro cozy game a base di vampiri Moonlight Peaks sembra invece aver esaurito lo spunto che lo aveva portato in prima posizione, scendendo questa settimana al quinto posto ma restanto in ogni caso nelle zone alte della classifica.

La classifica dei giochi digitali

Come già anticipato, la folle esperienza a base di treni e acrobazie di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Denshattack! ha esordito in prima posizione nella classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale.

  1. Denshattack!
  2. Moonlight Peaks
  3. Go-Go Town
  4. Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
  5. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
  6. Culdcept Begins
  7. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok
  8. No Man's Sky
  9. Deltarune
  10. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Come si può vedere, la top five è composta in questo caso da Moonlight Peaks, Go-Go Town, il ritorno di Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo e Final Fantasy X/X-2 HD Remaster.

#Nintendo eShop #Classifica
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