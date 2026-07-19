Splatoon Raiders conquista la classifica eShop di Nintendo Switch 2

Mancano ancora alcuni giorni all'uscita, fissata al prossimo 23 luglio, ma Splatoon Raiders ha già conquistato la classifica eShop di Nintendo Switch 2 grazie alle sole prenotazioni: un risultato importante per lo spin-off a base single player.

Attualmente disponibile in pre-caricamento, il gioco è riuscito a superare il remake di Star Fox e il debutto del brillante Denshattack!, che come da previsioni si è invece imposto sulla classifica dei titoli che è possibile acquistare nel solo formato digitale.

Splatoon Raiders Star Fox Denshattack! Mario Kart World Moonlight Peaks Pokémon Pokopia Final Fantasy VII Rebirth Digimon Story: Time Stranger Final Fantasy VII Remake Intergrade Donkey Kong Bananza

Il bizzarro cozy game a base di vampiri Moonlight Peaks sembra invece aver esaurito lo spunto che lo aveva portato in prima posizione, scendendo questa settimana al quinto posto ma restanto in ogni caso nelle zone alte della classifica.