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La classifica eShop di Nintendo Switch 2 è dominata da un cozy game poco conosciuto

Pur essendo poco conosciuto, il cozy game Moonlight Peaks è riuscito a conquistare la testa della classifica eShop di Nintendo Switch 2, battendo Star Fox e Digimon Story: Time Stranger.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/07/2026
I personaggi di Moonlight Peaks

La classifica eShop di Nintendo Switch 2 è attualmente dominata da Moonlight Peaks, un cozy game poco conosciuto che tuttavia è riuscito a battere sia il remake di Star Fox sia la conversione di Digimon Story: Time Stranger.

Ispirato a classici come Stardew Valley, il titolo sviluppato dallo studio olandese Little Chicken ci mette al comando di un giovane vampiro che si trasferisce in una nuova città abitata da creature sovrannaturali per dimostrare a suo padre, il Conte Dracula, di poter condurre una vita pacifica.

  1. Moonlight Peaks
  2. Star Fox
  3. Digimon Story: Time Stranger Ultimate Edition
  4. Digimon Story: Time Stranger
  5. Mario Kart World
  6. Pokémon Pokopia
  7. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok
  8. Final Fantasy 7 Rebirth
  9. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Special Edition
  10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
I primi voti di Star Fox per Nintendo Switch 2 sono buoni e ottimi I primi voti di Star Fox per Nintendo Switch 2 sono buoni e ottimi

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Star Fox ha dunque dovuto cedere la prima posizione della classifica dopo alcune settimane, mentre il debutto del già citato Digimon Story: Time Stranger non si è spinto oltre il terzo posto.

La classifica digitale

Per quanto riguarda la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Moonlight Peaks ribadisce ovviamente il proprio dominio, mentre alle sue spalle troviamo Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, Deltarune e il fenomeno horror del momento, Escape the Backrooms.

  1. Moonlight Peaks
  2. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok
  3. Deltarune
  4. Escape the Backrooms
  5. Hades 2
  6. Devil May Cry 5
  7. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  8. Trails in the Sky 1st Chapter
  9. Red Dead Redemption
  10. Fallout 4
#Classifica #Nintendo eShop
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