La classifica eShop di Nintendo Switch 2 è dominata da un cozy game poco conosciuto

La classifica eShop di Nintendo Switch 2 è attualmente dominata da Moonlight Peaks, un cozy game poco conosciuto che tuttavia è riuscito a battere sia il remake di Star Fox sia la conversione di Digimon Story: Time Stranger.

Ispirato a classici come Stardew Valley, il titolo sviluppato dallo studio olandese Little Chicken ci mette al comando di un giovane vampiro che si trasferisce in una nuova città abitata da creature sovrannaturali per dimostrare a suo padre, il Conte Dracula, di poter condurre una vita pacifica.

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Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Star Fox ha dunque dovuto cedere la prima posizione della classifica dopo alcune settimane, mentre il debutto del già citato Digimon Story: Time Stranger non si è spinto oltre il terzo posto.