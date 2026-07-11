Nonostante i meme di 4chan siano spesso una manifestazione deteriore dell'uso di Internet per creare contenuti condivisi, in certi casi possono venire fuori delle vere e proprie meraviglie. Il fenomeno delle Backrooms, per esempio, è forse uno dei soggetti con il maggiore potenziale visto uscire di recente dalla celebre message board. La sua storia è affascinante ma lunga, dunque vi rimandiamo alla pagina di Wikipedia dedicata per conoscerla più a fondo, ma basti sapere che la singola foto da cui è partita tutta la questione ha evidentemente fatto scaturire qualcosa di grosso, tanto da generare un evento che ha rilanciato esperimenti di scrittura collettiva e una marea di contenuti video su YouTube, fino ad attirare le attenzioni dell'industria cinematografica. I più anziani ricollegheranno il tutto ai mitici creepypasta o alla Fondazione SCP negli anni 2000, ma a quel tipico sistema di narrazione condivisa bisogna aggiungere anche le possibilità offerte da IA e nuove tecnologie, che hanno portato a un florilegio di produzioni video e pseudo-documentari davvero notevole.

In tutta questa "letteratura" sugli spazi liminali presenti tra le "stanze sul retro" non potevano mancare i videogiochi all'appello, e su questo fronte sono emerse forse le produzioni meno convincenti, visto che molte si limitano a puntare sulle facili derive tra jumpscare e labirinti. A dire il vero anche Escape the Backrooms si abbandona volentieri ai cliché horror, ma rappresenta anche un'ampia raccolta "enciclopedica" della ricca lore che si è creata sul fenomeno, risultando interessante anche solo per la quantità di contenuti presenti.

È chiaramente un titolo costruito per cavalcare l'onda del momento, e strutturato in maniera tale da risultare particolarmente adatto alla trasmissione in streaming, ma nella sua produzione furba possiamo scorgere anche una genuina attenzione al rafforzamento di una sorta di "canone" delle Backrooms, e può essere interessante sia per chi è già immerso in quella lore sia per chi voglia scoprirla.