La classifica del PlayStation Store di giugno: bene 007 First Light, ma in vetta c'è Escape the Backrooms

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha svelato i giochi PS5 più venduti a giugno in Nord America / USA e in Europa tramite il PlayStation Store. Se era lecito aspettarsi un ottimo debutto per 007 First Light e un piazzamento elevato per EA Sports FC 26 in vista dei Mondiali, sorprende la prima posizione: la vetta è stata conquistata da Escape the Backrooms.
Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco horror cooperativo fino a quattro giocatori, che devono esplorare, risolvere enigmi, collaborare e scappare a gambe levate per sopravvivere alle mostruosità che popolano gli oltre 30 livelli presenti nel gioco. Il gioco aveva già ottenuto un grande seguito su Steam, ma il debutto al primo posto al lancio su PS5 era tutt'altro che scontato.
Gothic 1 Remake nella top 10 europea
Come già accennato in apertura, 007 First Light ha conquistato la seconda posizione sia in Europa che in USA e Canada. Sul gradino più basso del podio troviamo EA Sports FC 26 nei nostri lidi e UFC 6 sul territorio nordamericano, e vicerversa per la quarta posizione. Non ci sono novità degne di nota in classica, se non Gothic 1 Remake, che debutta in Europa in ottava posizione.
PS5 - Classifica EU
- Escape the Backrooms
- 007 First Light
- EA Sports FC 26
- UFC 6
- NBA 2K26
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- Gothic 1 Remake
- Resident Evil 4
- Forza Horizon 5
- The Witcher 3: Wild Hunt
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Resident Evil Requiem
- Ark: Survival Ascended
- Poppy Playtime: Chapter 5
- It Takes Two
- Ghost of Yōtei
- Backrooms: Escape Together
- Call of Duty: Black Ops 7
- Star Wars Jedi: Survivor
PS5 - Classifica USA / Canada
- Escape the Backrooms
- 007 First Light
- UFC 6
- EA Sports FC 26
- NBA 2K26
- Minecraft
- NBA The Run
- Grand Theft Auto V
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- MLB The Show 26
- Call of Duty: Black Ops 7
- Forza Horizon 5
- Resident Evil 4
- Ghost of Yōtei
- Mortal Kombat 1
- Final Fantasy VII Rebirth
- ARK: Survival Ascended
- Star Wars Jedi: Survivor
- Ready or Not
- Poppy Playtime: Chapter 5
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