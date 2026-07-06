La classifica del PlayStation Store di giugno: bene 007 First Light, ma in vetta c'è Escape the Backrooms

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha svelato i giochi PS5 più venduti a giugno in Nord America / USA e in Europa tramite il PlayStation Store. Se era lecito aspettarsi un ottimo debutto per 007 First Light e un piazzamento elevato per EA Sports FC 26 in vista dei Mondiali, sorprende la prima posizione: la vetta è stata conquistata da Escape the Backrooms.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco horror cooperativo fino a quattro giocatori, che devono esplorare, risolvere enigmi, collaborare e scappare a gambe levate per sopravvivere alle mostruosità che popolano gli oltre 30 livelli presenti nel gioco. Il gioco aveva già ottenuto un grande seguito su Steam, ma il debutto al primo posto al lancio su PS5 era tutt'altro che scontato.