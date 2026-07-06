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La classifica del PlayStation Store di giugno: bene 007 First Light, ma in vetta c'è Escape the Backrooms

Escape the Backrooms sorprende e conquista la vetta delle classifiche PS5 di giugno, superando il debutto di 007 First Light e l'ascesa di EA Sports FC 26 in vista dei Mondiali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/07/2026
Uno scatto da Escape the Backrooms

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Sony ha svelato i giochi PS5 più venduti a giugno in Nord America / USA e in Europa tramite il PlayStation Store. Se era lecito aspettarsi un ottimo debutto per 007 First Light e un piazzamento elevato per EA Sports FC 26 in vista dei Mondiali, sorprende la prima posizione: la vetta è stata conquistata da Escape the Backrooms.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco horror cooperativo fino a quattro giocatori, che devono esplorare, risolvere enigmi, collaborare e scappare a gambe levate per sopravvivere alle mostruosità che popolano gli oltre 30 livelli presenti nel gioco. Il gioco aveva già ottenuto un grande seguito su Steam, ma il debutto al primo posto al lancio su PS5 era tutt'altro che scontato.

Gothic 1 Remake nella top 10 europea

Come già accennato in apertura, 007 First Light ha conquistato la seconda posizione sia in Europa che in USA e Canada. Sul gradino più basso del podio troviamo EA Sports FC 26 nei nostri lidi e UFC 6 sul territorio nordamericano, e vicerversa per la quarta posizione. Non ci sono novità degne di nota in classica, se non Gothic 1 Remake, che debutta in Europa in ottava posizione.

PS5 - Classifica EU

  1. Escape the Backrooms
  2. 007 First Light
  3. EA Sports FC 26
  4. UFC 6
  5. NBA 2K26
  6. Minecraft
  7. Grand Theft Auto V
  8. Gothic 1 Remake
  9. Resident Evil 4
  10. Forza Horizon 5
  11. The Witcher 3: Wild Hunt
  12. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  13. Resident Evil Requiem
  14. Ark: Survival Ascended
  15. Poppy Playtime: Chapter 5
  16. It Takes Two
  17. Ghost of Yōtei
  18. Backrooms: Escape Together
  19. Call of Duty: Black Ops 7
  20. Star Wars Jedi: Survivor
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PS5 - Classifica USA / Canada

  1. Escape the Backrooms
  2. 007 First Light
  3. UFC 6
  4. EA Sports FC 26
  5. NBA 2K26
  6. Minecraft
  7. NBA The Run
  8. Grand Theft Auto V
  9. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
  10. MLB The Show 26
  11. Call of Duty: Black Ops 7
  12. Forza Horizon 5
  13. Resident Evil 4
  14. Ghost of Yōtei
  15. Mortal Kombat 1
  16. Final Fantasy VII Rebirth
  17. ARK: Survival Ascended
  18. Star Wars Jedi: Survivor
  19. Ready or Not
  20. Poppy Playtime: Chapter 5
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