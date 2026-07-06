Saros è ora disponibile in prova per gli abbonati a PlayStation Plus Premium

Gli sviluppatori hanno annunciato che gli utenti del tier più alto del servizio possono scaricare il titolo dal PlayStation Store e provare le fasi iniziali dello sparatutto roguelite. La versione di prova offre fino a 2 ore e mezza di gioco effettive, un tempo sufficiente per farsi un'idea chiara delle sue meccaniche prima di un eventuale acquisto.

Che cos'è Saros?

Per chi non lo conoscesse, Saros è un titolo sci‑fi che espande la formula di Returnal, combinando combattimenti in terza persona, dinamiche da bullet hell, elementi shooter e meccaniche roguelike. L'avventura è ambientata sulla colonia perduta di Carcosa, un pianeta alieno perennemente oscurato da un'eclissi e popolato da creature ostili. Il protagonista è Arjun Devraj, un Soltari Enforcer, impegnato in una missione personale che lo spinge a esplorare sempre più a fondo il pianeta.

Durante le spedizioni, il giocatore affronta scontri frenetici contro le forme di vita locali e, in caso di morte, torna alla base per preparare una nuova incursione. Ogni tentativo propone variazioni negli ambienti, nei nemici e nelle situazioni, incoraggiando a perfezionare approccio e abilità. Se volete approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Saros.