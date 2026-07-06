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Saros è ora disponibile in prova per gli abbonati a PlayStation Plus Premium

Saros arriva tra le prove di PlayStation Plus Premium: gli abbonati possono testare per 2 ore e mezza l'esclusiva sci‑fi di Housemarque, tra azione frenetica, elementi roguelite e progressione persistente.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/07/2026
Artwork di Saros
Saros
Saros
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Il catalogo delle prove dedicate agli abbonati PlayStation Plus Premium si amplia con l'arrivo di Saros, l'apprezzata esclusiva PS5 firmata da Housemarque, gli autori di Returnal.

Gli sviluppatori hanno annunciato che gli utenti del tier più alto del servizio possono scaricare il titolo dal PlayStation Store e provare le fasi iniziali dello sparatutto roguelite. La versione di prova offre fino a 2 ore e mezza di gioco effettive, un tempo sufficiente per farsi un'idea chiara delle sue meccaniche prima di un eventuale acquisto.

Che cos'è Saros?

Per chi non lo conoscesse, Saros è un titolo sci‑fi che espande la formula di Returnal, combinando combattimenti in terza persona, dinamiche da bullet hell, elementi shooter e meccaniche roguelike. L'avventura è ambientata sulla colonia perduta di Carcosa, un pianeta alieno perennemente oscurato da un'eclissi e popolato da creature ostili. Il protagonista è Arjun Devraj, un Soltari Enforcer, impegnato in una missione personale che lo spinge a esplorare sempre più a fondo il pianeta.

SAROS e la psicologia del fallimento: come Housemarque ha trasformato l'eclisse in una lezione sul trauma SAROS e la psicologia del fallimento: come Housemarque ha trasformato l’eclisse in una lezione sul trauma

Durante le spedizioni, il giocatore affronta scontri frenetici contro le forme di vita locali e, in caso di morte, torna alla base per preparare una nuova incursione. Ogni tentativo propone variazioni negli ambienti, nei nemici e nelle situazioni, incoraggiando a perfezionare approccio e abilità. Se volete approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Saros.

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